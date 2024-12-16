Західні аналітики очікують, що подальша економічна рецесія у провідних країнах ЄС, зокрема, в Німеччині, може призвести до реальної катастрофи.
Головні тези:
- Економічні аналітики прогнозують катастрофічний занепад у провідних країнах ЄС, зокрема, в Німеччині.
- Падіння національної конкурентоспроможності може призвести до збідніння кожного німецького домогосподарства на 2,5 тис. євро щороку.
- Німеччина має збільшувати інвестиції в інфраструктуру та інші суспільні блага для покращення конкурентоспроможності.
- Очікується, що автомобільна промисловість Німеччини втратить до 40% доданої вартості протягом наступних 10 років.
- Попри проблеми, Німеччина має найнижчий рівень заборгованості серед країн G7 та прогнозується помірне відновлення економіки у найближчій перспективі.
Як Німеччина може потягнути усю Європу слідом за собою у катастрофічний економічний занепад
Аналітики видання звертають увагу, що протягом 5 останніх років німецька економіка на тлі затяжної рецесії скоротилась на 5% у порівнянні з періодом до пандемії COVID-19.
При цьому вони зазначають, що відновити втрачений економічний потенціал буде дуже важко, зокрема, через енергетичну кризу та скорочення обсягів виробництва автомобільної промисловості.
Аналітики підкреслюють, що падіння національної конкурентоспроможності призведе до того, що кожне німецьке домогосподарство збідніє приблизно на 2,5 тис євро щороку.
Аналітики видання наводять сценарій, за яким Німеччина стрімко втрачатиме енергоємні виробництва, а обсяг експорту падатиме через скорочення компаніями внутрішніх інвестицій.
Німецькі виборці шукатимуть винних у зниженні рівня життя, а соціальна напруженість відштовхуватиме потік закордонних спеціалістів, яких так потребує країна.
Отруйний коктейль з обережності та невдоволення потім прокотиться по всій Європі.
Аналітики підкреслюють, що неправильні рішення, які роками приймались представниками різних політичних сил у Німеччині та інших країнах ЄС, зруйнували звичну економічну модель саме тоді, коли європейські країни потребують потужної промисловості аби конкурувати з Китаєм та захиститись від агресії Росії.
При цьому список нагальних проблем стає все більшим. Потенціал економічного зростання у Німеччині скоротився до 0,4%.
Для відновлення конкурентоспроможності Німеччина має збільшувати витрати.
Зокрема, для того аби наздогнати інші розвинені країни, Німеччина має збільшити щорічні інвестиції в інфраструктуру та інші суспільні блага приблизно на третину - до 160 мільярдів євро.
Це зростання, аналогічне більш ніж 1% ВВП.
Наскільки все погано виглядає для Німеччини
Однак аналітики підкреслюють, що ситуація поки не виглядає катастрофічно.
Німеччина, серед іншого, має найнижчий рівень заборгованності серед інших країн G7.
Крім того, економісти прогнозують помірне відновлення економіки в найближчій перспективі.
Проблеми Німеччини не залишаються непоміченими. За прогнозами економістів Bantleon, колись знаменита автомобільна промисловість країни втрачатиме свою частку ринку і прискорить перенесення виробництва за кордон. Очікується, що в найближчі 10 років цей сектор втратить до 40% доданої вартості.
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