Західні аналітики очікують, що подальша економічна рецесія у провідних країнах ЄС, зокрема, в Німеччині, може призвести до реальної катастрофи.

Як Німеччина може потягнути усю Європу слідом за собою у катастрофічний економічний занепад

Аналітики видання звертають увагу, що протягом 5 останніх років німецька економіка на тлі затяжної рецесії скоротилась на 5% у порівнянні з періодом до пандемії COVID-19.

При цьому вони зазначають, що відновити втрачений економічний потенціал буде дуже важко, зокрема, через енергетичну кризу та скорочення обсягів виробництва автомобільної промисловості.

Аналітики підкреслюють, що падіння національної конкурентоспроможності призведе до того, що кожне німецьке домогосподарство збідніє приблизно на 2,5 тис євро щороку.

Німеччина не розвалиться відразу. Саме це робить цей сценарій таким жахливим. Це дуже повільний, дуже затяжний занепад. Не компанії, не міста, а всієї країни, і Європа потягнеться за нею, - пояснює засновник і виконавчий директор Future Today Institute Емі Вебб. Поширити

Німеччина

Аналітики видання наводять сценарій, за яким Німеччина стрімко втрачатиме енергоємні виробництва, а обсяг експорту падатиме через скорочення компаніями внутрішніх інвестицій.

Німецькі виборці шукатимуть винних у зниженні рівня життя, а соціальна напруженість відштовхуватиме потік закордонних спеціалістів, яких так потребує країна.

Отруйний коктейль з обережності та невдоволення потім прокотиться по всій Європі.

Життя кожної людини потроху стає все гіршим і гіршим до кінця її життя, - зазначає Емі Вебб. Поширити

Аналітики підкреслюють, що неправильні рішення, які роками приймались представниками різних політичних сил у Німеччині та інших країнах ЄС, зруйнували звичну економічну модель саме тоді, коли європейські країни потребують потужної промисловості аби конкурувати з Китаєм та захиститись від агресії Росії.

Конкурентна позиція німецької промисловості погіршилася. Зростаючі зовнішні ринки не дають імпульсів для зростання, як це було в минулому, - підкреслює президент Бундесбанку Йоахім Нагель. Поширити

При цьому список нагальних проблем стає все більшим. Потенціал економічного зростання у Німеччині скоротився до 0,4%.

Для відновлення конкурентоспроможності Німеччина має збільшувати витрати.

Зокрема, для того аби наздогнати інші розвинені країни, Німеччина має збільшити щорічні інвестиції в інфраструктуру та інші суспільні блага приблизно на третину - до 160 мільярдів євро.

Це зростання, аналогічне більш ніж 1% ВВП.

Наскільки все погано виглядає для Німеччини

Однак аналітики підкреслюють, що ситуація поки не виглядає катастрофічно.

Німеччина, серед іншого, має найнижчий рівень заборгованності серед інших країн G7.

Крім того, економісти прогнозують помірне відновлення економіки в найближчій перспективі.

Проблеми Німеччини не залишаються непоміченими. За прогнозами економістів Bantleon, колись знаменита автомобільна промисловість країни втрачатиме свою частку ринку і прискорить перенесення виробництва за кордон. Очікується, що в найближчі 10 років цей сектор втратить до 40% доданої вартості.