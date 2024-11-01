Аналитики составили рейтинг самых популярных веб-браузеров в мире
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Аналитики составили рейтинг самых популярных веб-браузеров в мире

Веб-браузеры
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Источник:  online.ua

Аналитики из портала StarCounter выпустили обновленный рейтинг самых популярных поисковиков в мире.

Главные тезисы

  • Chrome от Google является лидером среди веб-браузеров как в мире, так и в Украине, с огромным отрывом от конкурентов.
  • Edge от Microsoft и Safari также имеют значительную популярность как в Украине, так и в мире.
  • Проект Jarvis от Google Alphabet's конкурирует с Microsoft и их OpenAI в области разработки технологий искусственного интеллекта.
  • Анализ статистики использования веб-браузеров показывает постоянное совершенствование технологий и жесткую конкуренцию между гигантами отрасли.
  • Интерес к созданию системы управления компьютером на базе ИИ у Google и Microsoft свидетельствует о развитии новых технологий для улучшения пользовательского опыта.

Какие браузеры наиболее популярны в Украине и мире

Остальное значительно опережает Chrome от Google, а за ним следует Edge от Microsoft. Третье место занимает Safari.

Рейтинг составлялся на основе информации из компьютеров пользователей.

  1. Chrome — 65,25%.

  2. Edge — 13,55%.

  3. Safari — 9,04%.

  4. Firefox — 6,38%.

  5. Opera — 3,2%.

Аналитики составили рейтинг самых популярных поисковых систем в мире
Популярные поисковые системы

Среди украинских пользователей также лидирует Chrome, но к нему близок Edge. На третьем месте — Opera.

При этом Safari находится только на шестом месте.

  1. Chrome — 55,46%.

  2. Edge — 25,06%.

  3. Opera — 7,95%.

  4. Firefox — 4,71%.

  5. Яндекс Browser — 4,4%.

На смартфонах также пользователи предпочитают использовать Chrome (65,48%), а на втором месте по популярности Safari (25,25%).

Третье место занимает Opera (2,8%), четвертым — Samsung Internet (2,81%), а пятым — Yandex Browser (2,47%).

Если смотреть на мир, можно увидеть практически идентичную картину. На 1-м месте с огромным отрывом Chrome (68,04%). Следом идут Safari (24,96%), Samsung Internet (3,62%), Opera (1,64%) и UC Browser (1,37%).

Что известно о создании Google системы управления компьютером на базе ИИ

Компания Alphabet's, являющаяся владельцем Google, активно работает над разработкой технологии искусственного интеллекта, которая будет уметь управлять компьютерами.

Целью команды Google является продемонстрировать продукт под кодовым названием Project Jarvis.

Эту информацию уже подтвердили инсайдеры, непосредственно знакомые с продуктом.

Кроме того, отмечается, что подобную технологию также разрабатывает Microsoft, поддерживающая OpenAI.

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