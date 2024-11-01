Аналітики з порталу StarCounter випустили оновлений рейтинг найпопулярніших пошукових систем у світі.

Які браузери найбільш популярні в Україні та світі

Зазначається, що решту значно випереджає Chrome від Google, а за ним слідує Edge від Microsoft. Третє місце займає Safari.

Рейтинг складався на основі інформації з комп’ютерів користувачів.

Chrome — 65,25%. Edge — 13,55%. Safari — 9,04%. Firefox — 6,38%. Opera — 3,2%.

Популярні пошукові системи

Серед українських користувачів також лідує Chrome, однак до нього близький Edge. На третьому місці — Opera.

При цьому Safari знаходиться лише на шостому місці.

Chrome — 55,46%. Edge — 25,06%. Opera — 7,95%. Firefox — 4,71%. Yandex Browser — 4,4%.

На смартфонах також користувачі переважно використовують Chrome (65,48%), а на другому місці за популярністю Safari (25,25%).

Третє місце посідає Opera (2,8%), четвертим — Samsung Internet (2,81%), а п'ятим — Yandex Browser (2,47%).

Якщо дивитися на світ, то можна побачити практично ідентичну картину. На 1-му місці з великим відривом Chrome (68,04%). Слідом ідуть Safari (24,96%), Samsung Internet (3,62%), Opera (1,64%) і UC Browser (1,37%).

Що відомо про створення Google системи керування комп’ютером на базі ШІ

Компанія Alphabet's, яка є власником Google, наразі активно працює над розробкою технології штучного інтелекту, яка буде вміти керувати компʼютерами.

Команда Google має на меті продемонструвати продукт під кодовою назвою Project Jarvis.

Цю інформацію уже підтвердили інсайдери, які безпосередньо знайомі з продуктом.

Окрім того, наголошується, що схожу технологію також розробляє Microsoft, яка підтримує OpenAI.