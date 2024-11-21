Аналитики издания Bloomberg отмечают, что падение мировых цен на нефть и избыток ее на рынке создают идеальные условия для мощного санкционного удара по нефтяным доходам страны-агрессоры России.

Почему сейчас идеальное время для обрушения доходов Кремля по продаже нефти

По словам аналитика издания на рынке нефти Джулиана Ли, действующий механизм ограничения цены на продажу российской нефти не привел к сокращению доходов России.

Даже из-за геополитической напряженности на Ближнем Востоке, достигшей наибольшего уровня за десятилетие, нефть марки Brent все еще колеблется ниже 75 долларов за баррель и опустилась ниже 70 долларов в сентябре. Это на четверть меньше, чем было, когда был разработан ценовой предел.

Продажа нефти по России

Авторы материала подчеркивают, что санкции, введенные против отдельных кораблей теневого российского флота за продажу нефти в обход введенного потолка цен, оказались ограниченно успешными.

Эти суды сначала простаивали месяцами после того, как их включили в списки США, Великобритании или Евросоюза.

Недавно Москва начала возвращать их в порядок. Их возврат не имел последствий для тех, кто принимал суда в своих портах.

Как западные страны могут еще больше ограничить доходы России от продаж сырой нефти.

В настоящее время санкции западных стран действуют против 90 нефтяных танкеров. Однако теневой флот, используемый Россией, насчитывает около 600 судов.

Понятно, что расширение санкций против этих кораблей не только необходимо, а позволит нанести реальный ущерб доходам страны-агрессорки от продажи нефти.

Сократить доходы от продажи Россией нефти также удалось, если бы НПЗ в Китае, Индии и Турции перестали принимать и обрабатывать российскую нефть.

Аналитики Международного энергетического агентства отмечают, что уменьшение количества поставок российской сырой нефти на 1 млн баррелей в день могло бы стабилизировать спрос и предложение в первой половине 2025 года.

На слабом рынке влияние цен будет управляемым. Влияние на военную казну Кремля будет гораздо более разрушительным, — подчеркивают авторы публикации. Поделиться

Кроме того, есть достаточно свободные производственные мощности, которые могли бы компенсировать любую потерю русских баррелей.

Группа производителей нефти ОПЕК теоретически могла бы увеличить поставки более чем на 5 млн баррелей в день, если бы они этого захотели.