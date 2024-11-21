Аналітики видання Bloomberg зазначають, що падіння світових цін на нафту і надлишок її на ринку створюють ідеальні умови для потужного санкційного удару по нафтових доходах країни-агресорки Росії.

Чому зараз ідеальний час для обвалення доходів Кремля з продажу нафти

За словами аналітика видання на ринку нафти Джуліана Лі, діючий механізм обмеження ціни на продаж російської нафти не призвів до скорочення доходів Росії.

Навіть за геополітичної напруженості на Близькому Сході, яка досягла найбільшого рівня за десятиліття, нафта марки Brent все ще коливається нижче 75 доларів за барель і опустилася нижче 70 доларів у вересні. Це на чверть менше, ніж було, коли було розроблено цінову межу.

Продаж нафти Росією

Автори матеріалу підкреслюють, що санкції, які було введено проти окремих кораблів тіньового російського флоту за продаж нафти в обхід введенної стелі цін, виявились обмежено успішними.

Ці суди спочатку простоювали місяцями після того, як їх включили до списків США, Великої Британії чи Євросоюзу.

Нещодавно Москва почала повертати їх до ладу. Їхнє повернення не мало наслідків для тих, хто приймав судна у своїх портах.

Як західні країни можуть ще більше обмежити доходи Росії від продажу сирої нафти

Наразі санкції західних країн діють проти 90 нафтових танкерів. Однак тіньовий флот, який використовує Росія, налічує близько 600 суден.

Зрозуміло, що розширення санкцій проти цих кораблів не тільки необхідне, а дасть змогу завдати реальної шкоди доходам країни-агресорки від продажу нафти.

Скоротити доходи від продажу Росією нафти також вдалось би, якби НПЗ у Китаї, Індії та Туреччині перестали б приймати і обробляти російську нафту.

Аналітики з Міжнародного енергетичного агентства зазначають, що зменшення кількості поставок російської сирої нафти на 1 млн барелів на день могло б стабілізувати попит та пропозицію у першій половині 2025 року.

На слабкому ринку вплив цін буде керованим. Вплив на військову скарбницю Кремля буде набагато руйнівнішим, — підкреслюють автори публікації. Поширити

Крім того, є досить вільні виробничі потужності, які могли б компенсувати будь-яку втрату російських барелів.

Група виробників нафти ОПЕК теоретично могла б збільшити постачання більш ніж на 5 млн барелів на день, якби вони цього захотіли.