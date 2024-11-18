ВМС Греції ще на 4 місяці продовжили військово-морські навчання у Лаконійській затоці, що є спробою завадити перевалці Росією нафтопродуктів у цьому районі.

Що відомо про спроби Греції завадити перевалці Росією нафтопродуктів біля власного узбережжя

Зазначається, що військові маневри, які мали бути завершені 15 листопада, наразі продовжені до середини березня наступного року.

Лаконійська затока стала місцем постійної перевалки нафтопродуктів старими танкерами з числам кораблів тіньового флоту Росії.

В травні Афіни оголосили, що проводитимуть у регіоні військово-морські навчання, заборонивши прохід комерційним суднам.

Перевалка російської нафти поблизу узбережжя Греції

Уряд раніше заявляв, що навчання спрямовані на припинення перевалки вантажів, які, на думку світової організації з нагляду за судноплавством, становлять загрозу безпеці на морі.

У результаті перевалка російської нафти перемістилася в інші місця, зокрема в Середземне, Червоне моря і біля узбережжя Західної Африки.

Що відомо про використання Росією тіньового флоту для продажу нафти в обхід санкцій

Євросоюз планує запровадити санкції проти "тіньового флоту" Росії. Такі обмеження увійдуть до чергового пакету санкцій.

Європейський Союз до кінця року планує ухвалити новий пакет санкцій проти РФ: він стосуватиметься російського "тіньового флоту"

Країни — члени ЄС все ще ведуть переговори про деталі санкцій, оскільки їх мають схвалити одноголосно. Видання вказує, що в останні місяці ЄС стає дедалі важче отримати схвалення пакетів санкцій, оскільки Угорщина часто використовує своє право вето.

Очікується, що пакет санкцій включатиме обмеження проти осіб, які беруть участь у торгівлі, оскільки кілька раундів санкцій США, Великої Британії та ЄС вже торкнулися десятків танкерів, а також кораблів і послуг, які використовують для транспортування російської нафти.