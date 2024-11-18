Греция пытается заблокировать перевалку российской нефти у собственного побережья
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Экономика
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Греция пытается заблокировать перевалку российской нефти у собственного побережья

Перевалка российской нефти
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Источник:  Bloomberg

ВМС Греции еще на 4 месяца продлили военно-морские учения в Лаконийском заливе, что является попыткой помешать перевалке Россией нефтепродуктов в этом районе.

Главные тезисы

  • Греция продлила военные учения в Лаконийском заливе для блокировки перевалки российской нефти у своего побережья.
  • Перевалка нефтепродуктов была перемещена в другие регионы из-за действий Греции, включая Средиземное, Красное море и Западную Африку.

Что известно о попытках Греции помешать перевалке Россией нефтепродуктов у собственного побережья

Отмечается, что военные маневры, которые должны были быть завершены 15 ноября, продолжены до середины марта следующего года.

Лаконийский залив стал местом постоянной перевалки нефтепродуктов старыми танкерами с числом кораблей теневого флота России.

В мае Афины объявили, что будут проводить в регионе военно-морские учения, запретив проход коммерческим судам.

Греция блокирует перевалку Россией нефти у собственного побережья
Перевалка российской нефти у побережья Греции

Правительство ранее заявляло, что учения направлены на прекращение перевалки грузов, которые, по мнению мировой организации по надзору за судоходством, представляют угрозу безопасности на море.

В результате перевалка российской нефти переместилась в другие места, в том числе в Средиземное, Красное моря и у побережья Западной Африки.

Что известно об использовании Россией теневого флота для продажи нефти в обход санкций

Евросоюз планирует ввести санкции против "теневого флота" России. Такие ограничения войдут в очередной пакет санкций.

Европейский Союз до конца года планирует принять новый пакет санкций против РФ: он будет касаться российского "теневого флота"

Страны-члены ЕС все еще ведут переговоры о деталях санкций, поскольку их должны одобрить единогласно. Издание отмечает, что в последние месяцы ЕС становится все труднее получить одобрение пакетов санкций, поскольку Венгрия часто использует свое право вето.

Ожидается, что пакет санкций будет включать ограничения против участвующих в торговле лиц, поскольку несколько раундов санкций США, Великобритании и ЕС уже коснулись десятков танкеров, а также кораблей и услуг, которые используют для транспортировки российской нефти.

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