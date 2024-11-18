ВМС Греции еще на 4 месяца продлили военно-морские учения в Лаконийском заливе, что является попыткой помешать перевалке Россией нефтепродуктов в этом районе.
Главные тезисы
- Греция продлила военные учения в Лаконийском заливе для блокировки перевалки российской нефти у своего побережья.
- Перевалка нефтепродуктов была перемещена в другие регионы из-за действий Греции, включая Средиземное, Красное море и Западную Африку.
Что известно о попытках Греции помешать перевалке Россией нефтепродуктов у собственного побережья
Отмечается, что военные маневры, которые должны были быть завершены 15 ноября, продолжены до середины марта следующего года.
Лаконийский залив стал местом постоянной перевалки нефтепродуктов старыми танкерами с числом кораблей теневого флота России.
В мае Афины объявили, что будут проводить в регионе военно-морские учения, запретив проход коммерческим судам.
Правительство ранее заявляло, что учения направлены на прекращение перевалки грузов, которые, по мнению мировой организации по надзору за судоходством, представляют угрозу безопасности на море.
В результате перевалка российской нефти переместилась в другие места, в том числе в Средиземное, Красное моря и у побережья Западной Африки.
Что известно об использовании Россией теневого флота для продажи нефти в обход санкций
Евросоюз планирует ввести санкции против "теневого флота" России. Такие ограничения войдут в очередной пакет санкций.
Европейский Союз до конца года планирует принять новый пакет санкций против РФ: он будет касаться российского "теневого флота"
Страны-члены ЕС все еще ведут переговоры о деталях санкций, поскольку их должны одобрить единогласно. Издание отмечает, что в последние месяцы ЕС становится все труднее получить одобрение пакетов санкций, поскольку Венгрия часто использует свое право вето.
Ожидается, что пакет санкций будет включать ограничения против участвующих в торговле лиц, поскольку несколько раундов санкций США, Великобритании и ЕС уже коснулись десятков танкеров, а также кораблей и услуг, которые используют для транспортировки российской нефти.
Больше по теме
- Категория
- Экономика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Экономика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Мир
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-