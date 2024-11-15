ЕС планирует принять новые санкции против теневого флота РФ

Евросоюз планирует ввести санкции против "теневого флота" России. Такие ограничения войдут в очередной пакет санкций.

Евросоюз хочет покончить с теневым флотом РФ

Европейский Союз до конца года планирует принять новый пакет санкций против РФ: он будет касаться российского "теневого флота"

Страны — члены ЕС все еще ведут переговоры о деталях санкций, поскольку их должны одобрить единогласно. Издание отмечает, что в последние месяцы ЕС становится все труднее получить одобрение пакетов санкций, поскольку Венгрия часто использует свое право вето.

Ожидается, что пакет санкций будет включать ограничения против участвующих в торговле лиц, поскольку несколько раундов санкций США, Великобритании и ЕС уже коснулись десятков танкеров, а также кораблей и услуг, которые используют для транспортировки российской нефти.

По данным издания, ЕС также работает над более широким пакетом санкций, который намерены принять в начале следующего года, когда председательство в блоке перейдет от Венгрии в Польшу. Он может включать в себя дальнейшие торговые ограничения, а также повышение тарифов на российские сельскохозяйственные товары. Поделиться

Этот пакет может быть представлен уже в январе, чтобы принять его к символической дате 24 февраля, когда исполнится третья годовщина полномасштабного вторжения России.

Россия увеличила теневой нефтяной флот

Объем нефти страны-агрессорки, перевозимый теневым флотом танкеров, увеличился с 2,4 млн баррелей в день в июне 2023 года до 4,1 млн в июне 2024 года.

В частности, тенденция к увеличению количества танкеров теневого флота наблюдается на фоне усиливающегося введения санкций со стороны США, Канады, Японии и стран ЕС в отношении санкций против международных страховых компаний и судовладельцев.

Россия собрала "теневой флот" для экспорта нефти после того, как "Большая семерка" ввела потолок цен на российскую нефть в 60 долларов за баррель.