ЕС планирует принять новые санкции против теневого флота РФ

Евросоюз планирует ввести санкции против "теневого флота" России. Такие ограничения войдут в очередной пакет санкций.
Главные тезисы
- Евросоюз планирует ввести санкции против теневого флота России, который приносит РФ миллиарды долларов прибыли в год.
- Санкции могут включать ограничения против участвующих в торговле лиц и повышение тарифов на сельскохозяйственные товары из России.
- Ожидается, что новые санкции будут введены до конца года и могут быть усилены в начале следующего года, в том числе за счет сотрудничества с другими странами.
- Российский теневой флот стал обновляться из-за усиливающихся санкций со стороны различных стран и ограничений на нефтеперевозки.
- Планируется также более широкий пакет санкций в начале следующего года, включающий дальнейшие ограничения и повышение тарифов на российские товары.
Евросоюз хочет покончить с теневым флотом РФ
Европейский Союз до конца года планирует принять новый пакет санкций против РФ: он будет касаться российского "теневого флота"
Страны — члены ЕС все еще ведут переговоры о деталях санкций, поскольку их должны одобрить единогласно. Издание отмечает, что в последние месяцы ЕС становится все труднее получить одобрение пакетов санкций, поскольку Венгрия часто использует свое право вето.
Ожидается, что пакет санкций будет включать ограничения против участвующих в торговле лиц, поскольку несколько раундов санкций США, Великобритании и ЕС уже коснулись десятков танкеров, а также кораблей и услуг, которые используют для транспортировки российской нефти.
Этот пакет может быть представлен уже в январе, чтобы принять его к символической дате 24 февраля, когда исполнится третья годовщина полномасштабного вторжения России.
Россия увеличила теневой нефтяной флот
Объем нефти страны-агрессорки, перевозимый теневым флотом танкеров, увеличился с 2,4 млн баррелей в день в июне 2023 года до 4,1 млн в июне 2024 года.
В частности, тенденция к увеличению количества танкеров теневого флота наблюдается на фоне усиливающегося введения санкций со стороны США, Канады, Японии и стран ЕС в отношении санкций против международных страховых компаний и судовладельцев.
Россия собрала "теневой флот" для экспорта нефти после того, как "Большая семерка" ввела потолок цен на российскую нефть в 60 долларов за баррель.
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