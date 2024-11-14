ЄС планує ухвалити нові санкції проти тіньового флоту РФ

Євросоюз планує запровадити санкції проти "тіньового флоту" Росії. Такі обмеження увійдуть до чергового пакету санкцій.

Євросоюз хоче покінчити з тіньовим флотом РФ

Європейський Союз до кінця року планує ухвалити новий пакет санкцій проти РФ: він стосуватиметься російського "тіньового флоту"

Країни - члени ЄС все ще ведуть переговори про деталі санкцій, оскільки їх мають схвалити одноголосно. Видання вказує, що в останні місяці ЄС стає дедалі важче отримати схвалення пакетів санкцій, оскільки Угорщина часто використовує своє право вето.

Очікується, що пакет санкцій включатиме обмеження проти осіб, які беруть участь у торгівлі, оскільки кілька раундів санкцій США, Великої Британії та ЄС вже торкнулися десятків танкерів, а також кораблів і послуг, які використовують для транспортування російської нафти.

За даними видання, ЄС також працює над ширшим пакетом санкцій, який мають намір ухвалити на початку наступного року, коли головування в блоці перейде від Угорщини до Польщі. Він може включати подальші торгівельні обмеження, а також підвищення тарифів на російські сільськогосподарські товари. Поширити

Цей пакет може бути представлений вже в січні, щоб ухвалити його до символічної дати 24 лютого, коли виповниться третя річниця повномасштабного вторгнення Росії.

Росія збільшила тіньовий нафтовий флот

Обсяг нафти країни-агресорки, який перевозиться тіньовим флотом танкерів, збільшився з 2,4 млн барелів на день у червні 2023 року до 4,1 млн у червні 2024 року.

Зокрема тенденція до збільшення кількості танкерів тіньового флоту спостерігається на тлі все частішого введення санкцій з боку США, Канади, Японії і країн ЄС щодо санкцій проти міжнародних страхових компаній та судновласників.

Росія зібрала "тіньовий флот" для експорту нафти після того, як "Велика сімка" запровадила стелю цін на російську нафту у 60 доларів за барель.