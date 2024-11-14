ЄС планує ухвалити нові санкції проти тіньового флоту РФ

Євросоюз планує запровадити санкції проти "тіньового флоту" Росії. Такі обмеження увійдуть до чергового пакету санкцій.
Головні тези:
- Євросоюз готує новий пакет санкцій проти Росії, спрямований на тіньовий флот, який використовується для транспортування російської нафти.
- Пакет обмежень може включати торгівельні обмеження та підвищення тарифів на сільськогосподарські товари з Росії.
- Російський тіньовий флот складається з понад 400 суден і приносить РФ мільярди доларів прибутку на рік.
- Західні країни вже реагують на збільшення обсягів нафтоперевезень тіньовим флотом з Росії за допомогою санкцій та обмежень.
- Очікується, що нові санкції проти тіньового флоту РФ введуть до кінця року та можуть бути посилені на початку наступного року.
Євросоюз хоче покінчити з тіньовим флотом РФ
Європейський Союз до кінця року планує ухвалити новий пакет санкцій проти РФ: він стосуватиметься російського "тіньового флоту"
Країни - члени ЄС все ще ведуть переговори про деталі санкцій, оскільки їх мають схвалити одноголосно. Видання вказує, що в останні місяці ЄС стає дедалі важче отримати схвалення пакетів санкцій, оскільки Угорщина часто використовує своє право вето.
Очікується, що пакет санкцій включатиме обмеження проти осіб, які беруть участь у торгівлі, оскільки кілька раундів санкцій США, Великої Британії та ЄС вже торкнулися десятків танкерів, а також кораблів і послуг, які використовують для транспортування російської нафти.
Цей пакет може бути представлений вже в січні, щоб ухвалити його до символічної дати 24 лютого, коли виповниться третя річниця повномасштабного вторгнення Росії.
Росія збільшила тіньовий нафтовий флот
Обсяг нафти країни-агресорки, який перевозиться тіньовим флотом танкерів, збільшився з 2,4 млн барелів на день у червні 2023 року до 4,1 млн у червні 2024 року.
Зокрема тенденція до збільшення кількості танкерів тіньового флоту спостерігається на тлі все частішого введення санкцій з боку США, Канади, Японії і країн ЄС щодо санкцій проти міжнародних страхових компаній та судновласників.
Росія зібрала "тіньовий флот" для експорту нафти після того, як "Велика сімка" запровадила стелю цін на російську нафту у 60 доларів за барель.
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