Apple Music назвал самый популярный в Украине трек — видео

На стриминговом сервисе для прослушивания музыки Apple Music в Украине снова произошли резкие перемены. В этот раз в лидеры рейтинга выбились украинские артисты Jerry Heil и YARMAK с их новым хитом "З якого ти поверху неба?"

Jerry Heil и YARMAK снова смогли покорить украинских слушателей

Довольно долго в чарте Apple Music триумфаторкой была известная украинская певица Надя Дорофеева с украиноязычным треком "Fenomenal".

Однако Jerry Heil и YARMAK с композицией “З якого ти поверху неба?" смогли вытеснить конкурентку из почетного первого места в рейтинге.

Распространяются слухи, что на совместный трек рэпера уговорила сама Jerry Heil.

Нельзя также обратить внимание на то, что для Александра, который с начала полномасштабного вторжения России стал на защиту Украины, это первая песня о любви за последнее время.