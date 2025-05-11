Apple Music назвал самый популярный в Украине трек — видео

На стриминговом сервисе для прослушивания музыки Apple Music в Украине снова произошли резкие перемены. В этот раз в лидеры рейтинга выбились украинские артисты Jerry Heil и YARMAK с их новым хитом "З якого ти поверху неба?"
Главные тезисы
- Jerry Heil и YARMAK поразили украинских поклонников новой композицией.
- Певица часто создает новые хиты вместе со своими коллегами по сцене.
Jerry Heil и YARMAK снова смогли покорить украинских слушателей
Довольно долго в чарте Apple Music триумфаторкой была известная украинская певица Надя Дорофеева с украиноязычным треком "Fenomenal".
Однако Jerry Heil и YARMAK с композицией “З якого ти поверху неба?" смогли вытеснить конкурентку из почетного первого места в рейтинге.
Распространяются слухи, что на совместный трек рэпера уговорила сама Jerry Heil.
Нельзя также обратить внимание на то, что для Александра, который с начала полномасштабного вторжения России стал на защиту Украины, это первая песня о любви за последнее время.
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