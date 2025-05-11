Apple Music назвав найпопулярніший в Україні трек — відео

На стримінговому сервісі для прослуховування музики Apple Music в Україні знову відбулися різкі зміни. Цього разу у лідери рейтингу вибилися українські артисти Jerry Heil та YARMAK з їхнім новим хітом "З якого ти поверху неба?".

Jerry Heil та YARMAK знову змогли підкорити українських слухачів

Доволі довго у чарті Apple Music тріумфаторкою залишалася відома українська співачка Надя Дорофєєва з треком "Fenomenal".

Однак Jerry Heil та YARMAK з композицією "З якого ти поверху неба?" змогли витіснити конкурентку з почесного першого місця у рейтингу.

Ширяться чутки, що на спільний трек репера вмовила сама Jerry Heil.

Не можна також звернути увагу на те, для Олександра, який з початку повномасштабного вторгнення Росії став на захист України, це перша пісня про кохання за останній час.