Apple Music назвав найпопулярніший в Україні трек — відео
Категорія
Культура
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Apple Music назвав найпопулярніший в Україні трек — відео

Jerry Heil та YARMAK знову змогли підкорити українських слухачів
Джерело:  online.ua

На стримінговому сервісі для прослуховування музики Apple Music в Україні знову відбулися різкі зміни. Цього разу у лідери рейтингу вибилися українські артисти Jerry Heil та YARMAK з їхнім новим хітом "З якого ти поверху неба?".

Головні тези:

  • Jerry Heil та YARMAK вразили українських прихильників новою композицією.
  • Співачка доволі часто створює нові хіти разом зі своїми колегами по сцені.

Jerry Heil та YARMAK знову змогли підкорити українських слухачів

Доволі довго у чарті Apple Music тріумфаторкою залишалася відома українська співачка Надя Дорофєєва з треком "Fenomenal".

Однак Jerry Heil та YARMAK з композицією "З якого ти поверху неба?" змогли витіснити конкурентку з почесного першого місця у рейтингу.

Ширяться чутки, що на спільний трек репера вмовила сама Jerry Heil.

Не можна також звернути увагу на те, для Олександра, який з початку повномасштабного вторгнення Росії став на захист України, це перша пісня про кохання за останній час.

Якби чистота людських почуттів стала піснею, це була би "З якого ти поверху неба? — прокоментували спільний трек артисти у своїх соціальних мережах.

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