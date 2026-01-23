Arctic Monkeys представили новую песню после многолетней паузы — видео
Arctic Monkeys представили новую песню после многолетней паузы — видео

Arctic Monkeys наконец-то вернулись с новинкой
Источник:  online.ua

Культовая английская рок-группа Arctic Monkeys в конце концов решила порадовать своих поклонников долгожданную композицию. Она получила название Opening Night.

  • Песня войдет в благотворительную компиляцию HELP(2) в поддержку детей через организацию War Child.
  • HELP(2) является продолжением легендарного благотворительного альбома Help 1995 года.

Что важно понимать, песня Opening Night — первая со времени выхода альбома The Car в 2022 году.

Как сообщает пресс-служба артистов, все средства от релиза будут направлены на поддержку благотворительной организации War Child. Она помогает детям, почувствовавшим на себе последствия войны.

Эта композиция стала частью сборника HELP(2), являющегося продолжением легендарного благотворительного альбома Help 1995 года.

Следует обратить внимание на то, что он собрал примерно 1,5 млн долларов для детей из разных зон конфликтов.

Оригинальный релиз объединил таких артистов, как Radiohead, Blur, Sinéad O'Connor и супергруппа Smokin' Mojo Filters, в которую входили Пол Маккартни, Ноэл Галлагер и Пол Веллер.

Мы гордимся возможностью поддержать чрезвычайно важную работу War Child и надеемся, что эта запись поможет изменить жизнь пострадавших от войны детей, — подчеркнули Arctic Monkeys.

