Arctic Monkeys представили нову пісню після багаторічної паузи — відео

Культовий англійський рок-гурт Arctic Monkeys врешті-решт вирішив потішити своїх шанувальників довгоочікуваною композицією. Вона отримала назву “Opening Night”.

Arctic Monkeys нарешті повернулися з новинкою

Що важливо розуміти, пісня "Opening Night" — перша з часу виходу альбому "The Car" у 2022 році.

Як повідомляє пресслужба артистів, усі кошти від релізу будуть спрямовані на підтримку благодійної організації War Child. Вона допомагає дітям, які відчули на собі наслідки війни.

Ця композиція стала частиною збірки HELP(2), що є продовженням легендарного благодійного альбому Help 1995 року.

Варто звернути увагу на те, що він зібрав приблизно 1,5 млн доларів для дітей із різних зон конфліктів.

Оригінальний реліз об’єднав таких артистів, як Radiohead, Blur, Sinéad O’Connor та супергурт Smokin’ Mojo Filters, до якого входили Пол Маккартні, Ноел Ґаллагер і Пол Веллер.