Армия РФ безуспешно пытается окружить Авдеевку и терпит безумные потери

Преступная армия РФ сконцентрировала большие силы в районе Авдеевки на Донетчине и, несмотря на многочисленные потери, не имеет на этом направлении никаких успехов.

Что известно о ситуации в районе Авдеевки

По информации спикера Объединенного прессцентра Сил обороны Таврического направления Александра Штупуна, российские военные преступники возобновили активное использование бронетехники во время штурмов в районе Авдеевки, однако это им не помогает.

Прогнозов не хочу давать, но пока у него ничего не получается, – подчеркнул Штупун. Поделиться

Он отметил, что сейчас в районе Авдеевки враг сосредоточил 40 тыс. военных, а на Таврическое направление в целом перебросил до 160 тыс. оккупантов.

Штупун подчеркнул, что в течение недели очень незначительное количество российских военных преступников сдалось в плен украинским военным.

Что известно пленным окупантов

По его словам, не редко российские оккупанты решают покончить с собой.

Когда в тебе, извините, 10 дыр от наших боеприпасов, то обычно они, чтобы не терпеть боль, стреляются, - объясняет Штупун. Поделиться

Он также подчеркнул, что на Авдеевском направлении фиксируют наибольшее количество боевых столкновений.

Противник снова начал активно применять бронетехнику для поддержки и десантирования пехоты. Обычно это 2 танка и несколько БТРов, БМП, на которых размещается пехота. Почти всегда танки уничтожаются, то есть очень редко они могут отходить, а БМП и БТР высаживают пехоту и сами пытаются скрыться, – рассказывает Штупун. Поделиться

Спикер ОСУВ "Таврия" отметил, что в течение трех последних дней российские оккупанты потеряли на Таврическом направлении 41 единицу бронетехники.

По его словам, преступники из армии РФ активно используют крупнокалиберную артиллерию, самоходные минометы "Тюльпан" и средства радиоэлектронной борьбы.

Штупун отметил, что враг продолжает использовать химические боеприпасы К-51.