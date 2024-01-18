Армия РФ безуспешно пытается окружить Авдеевку и терпит безумные потери

Преступная армия РФ сконцентрировала большие силы в районе Авдеевки на Донетчине и, несмотря на многочисленные потери, не имеет на этом направлении никаких успехов.
Что известно о ситуации в районе Авдеевки
По информации спикера Объединенного прессцентра Сил обороны Таврического направления Александра Штупуна, российские военные преступники возобновили активное использование бронетехники во время штурмов в районе Авдеевки, однако это им не помогает.
Он отметил, что сейчас в районе Авдеевки враг сосредоточил 40 тыс. военных, а на Таврическое направление в целом перебросил до 160 тыс. оккупантов.
Штупун подчеркнул, что в течение недели очень незначительное количество российских военных преступников сдалось в плен украинским военным.
Что известно пленным окупантов
По его словам, не редко российские оккупанты решают покончить с собой.
Он также подчеркнул, что на Авдеевском направлении фиксируют наибольшее количество боевых столкновений.
Спикер ОСУВ "Таврия" отметил, что в течение трех последних дней российские оккупанты потеряли на Таврическом направлении 41 единицу бронетехники.
По его словам, преступники из армии РФ активно используют крупнокалиберную артиллерию, самоходные минометы "Тюльпан" и средства радиоэлектронной борьбы.
Штупун отметил, что враг продолжает использовать химические боеприпасы К-51.
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