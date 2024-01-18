Армія РФ безуспішно намагається оточити Авдіївку та зазнає шалених втрат

Злочинна армія РФ сконцентрувала великі сили в районі Авдїівки на Донеччині та попри численні втрати, не має на цьому напрямку жодних успіхів.

Що відомо про ситуацію в районі Авдіївки

За інформацією речника Об’єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку Олександра Штупуна, російські військові злочинці поновили активне використання бронетехніки під час штурмів в районі Авдіївки, однак це їм не допамагає.

Прогнозів не хочу давати, але наразі в нього нічого невиходить, - підкреслив Штупун. Поширити

Він зазначив, що наразі в районі Авдіївки ворог зосередив 40 тис військових, а на Таврійський напрямок загалом перекинув до 160 тис окупантів.

Штупун підкреслив, що протягом тижня дуже незначна кількість російських військових злочинців здалась в полон українським військовим.

Що відомо полонених окупантів

За його словами, не рідко російські окупанти вирішують покінчити із собою.

Коли в тобі, вибачте, 10 дірок від наших боєприпасів, то, зазвичай, вони, щоб не терпіти біль, стріляються, - пояснює Штупун. Поширити

Він також підкреслив, що на Авдіївському напрямку фіксують найбільшу кількість бойових зіткнень.

Противник знову почав активно застосовувати бронетехніку для підтримки та десантування піхоти. Зазвичай це 2 танки і декілька БТРів, БМП на яких розміщується піхота. Майже завжди танки знищуються, тобто дуже рідко вони можуть відходити, а БМП і БТР висаджують піхоту і самі намагаються втекти, - розповідає Штупун. Поширити

Речник ОСУВ “Таврія” зазначив, що протягом трьох останніх днів російські окупанти втратили на Таврійському напрямку 41 одиницю бронетехніки.

За його словами, злочинці з армїі РФ активно використовують крупнокаліберну артилерію, самохідні міномети "Тюльпан" та засоби радіоелектронної боротьби.

Штупун зазначив, що ворог продовжує застосовувати хімічні боєприпаси К-51.