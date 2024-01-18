Армія РФ безуспішно намагається оточити Авдіївку та зазнає шалених втрат

Злочинна армія РФ сконцентрувала великі сили в районі Авдїівки на Донеччині та попри численні втрати, не має на цьому напрямку жодних успіхів.
Що відомо про ситуацію в районі Авдіївки
За інформацією речника Об’єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку Олександра Штупуна, російські військові злочинці поновили активне використання бронетехніки під час штурмів в районі Авдіївки, однак це їм не допамагає.
Він зазначив, що наразі в районі Авдіївки ворог зосередив 40 тис військових, а на Таврійський напрямок загалом перекинув до 160 тис окупантів.
Штупун підкреслив, що протягом тижня дуже незначна кількість російських військових злочинців здалась в полон українським військовим.
Що відомо полонених окупантів
За його словами, не рідко російські окупанти вирішують покінчити із собою.
Він також підкреслив, що на Авдіївському напрямку фіксують найбільшу кількість бойових зіткнень.
Речник ОСУВ “Таврія” зазначив, що протягом трьох останніх днів російські окупанти втратили на Таврійському напрямку 41 одиницю бронетехніки.
За його словами, злочинці з армїі РФ активно використовують крупнокаліберну артилерію, самохідні міномети "Тюльпан" та засоби радіоелектронної боротьби.
Штупун зазначив, що ворог продовжує застосовувати хімічні боєприпаси К-51.
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