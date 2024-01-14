Скільки військ росіяни тримають у районі Авдіївки — відповідь ЗСУ

Кількість окупаційних військ у районі Авдіївки не змінилася. Загарбники тримають на цьому напрямку близько 40 тисяч солдатів.

Скільки військ росіяни тримають у районі Авдіївки

Десь приблизно ворог тримає одну й ту саму кількість особового складу. Техніку застосовує з глибини, тобто старається її не тримати на передовій, тому що її майже одразу наші воїни знищують. А піхота ховається по окопах. На Авдіївському напрямку — це приблизно 40 тисяч діє, — сказав речник. Поширити

За словами, на Таврійському напрямку ворог за добу втратив 437 особі, а також 60 одиниць військової техніки. Серед втрат окупантів танк, 11 бронемашин, 10 артилерійських систем. Також ЗСУ вдалося вразити російський зенітний комплекс "ТОР".

Штупун додав, що російські загарбники продовжують активно використовувати безпілотники на фронті. Лише за вчора захисники знищили 27 ворожих дронів.

Бої за Авдіївку

Нагадаємо, з початку жовтня російські солдати продовжують активні штурми у районі Авдіївки. Вони намагаються оточити місто і окупувати його.

При цьому українські захисники тримають оборону та завдають ворогові величезних втрат. Станом на середину грудня у США заявляли про те, що за 2 місяці росіяни втратили під Авдіївкою близько 13 тисяч солдатів.