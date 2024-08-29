Армия РФ обстреляла из артиллерии Константиновку — есть погибший и раненые
Категория
Украина
Дата публикации

Армия РФ обстреляла из артиллерии Константиновку — есть погибший и раненые

Вадим Филашкин / Донецкая ОВА
Донбасс
Read in English
Читати українською

По меньшей мере, один человек погиб и шестеро получили ранения в результате обстрела российской армией Константиновки Донецкой области 29 августа.

Главные тезисы

  • Погиб один человек, шестеро ранены при обстреле Константиновки российской армией.
  • Город нуждается в помощи из-за постоянных обстрелов армии РФ.
  • Международное сообщество должно предпринять действия для предотвращения новых жертв и разрушений.

Российские оккупанты обстреляли Константиновку, есть жертвы

По меньшей мере, один человек погиб и шесть ранены в результате обстрела Константиновки. Город снова попал под артиллерийский огонь сегодня днем.

Об этом сообщил глава Донецкой областной военной администрации Вадим Филашкин.

Россияне попали в жилую застройку: повреждены 5 многоэтажек, частный дом, газопровод, линия электропередач и автомобиль.

Филашкин отметил, что Константиновка — один из крупнейших пострадавших городов Донецкой области, враг обстреливает его чуть ли не каждый день.

Российская армия била из артиллерии по Украинску

29 августа оккупанты совершили артиллерийский обстрел города Украинск.

В результате попадания средства поражения получила ранение супружеская пара 56 и 62 лет. У этих людей диагностированы минно-взрывные травмы.

При процессуальном руководстве Донецкой областной прокуратуры начато досудебное расследование по уголовным производствам по фактам нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины).

Больше по теме

Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Есть погибшие в результате ночного удара по Авдеевке — Донецкая ОВА
Есть погибшие в результате ночного удара по Авдеевке — Донецкая ОВА
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Российские самолеты сбросили на Авдеевку 250 авиабомб за 2 недели — Донецкая ОВА
Авдеевка
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Чем грозит ВСУ приближение армии РФ к трассе Покровск-Константиновка — ответ военного
Военный ВСУ

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?