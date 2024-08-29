Армия РФ обстреляла из артиллерии Константиновку — есть погибший и раненые

По меньшей мере, один человек погиб и шестеро получили ранения в результате обстрела российской армией Константиновки Донецкой области 29 августа.
Главные тезисы
- Погиб один человек, шестеро ранены при обстреле Константиновки российской армией.
- Город нуждается в помощи из-за постоянных обстрелов армии РФ.
- Международное сообщество должно предпринять действия для предотвращения новых жертв и разрушений.
Российские оккупанты обстреляли Константиновку, есть жертвы
Об этом сообщил глава Донецкой областной военной администрации Вадим Филашкин.
Россияне попали в жилую застройку: повреждены 5 многоэтажек, частный дом, газопровод, линия электропередач и автомобиль.
Филашкин отметил, что Константиновка — один из крупнейших пострадавших городов Донецкой области, враг обстреливает его чуть ли не каждый день.
Российская армия била из артиллерии по Украинску
29 августа оккупанты совершили артиллерийский обстрел города Украинск.
При процессуальном руководстве Донецкой областной прокуратуры начато досудебное расследование по уголовным производствам по фактам нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины).
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