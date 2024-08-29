Армія РФ обстріляла з артилерії Костянтинівку — є загиблий та поранені
Категорія
Україна
Дата публікації

Армія РФ обстріляла з артилерії Костянтинівку — є загиблий та поранені

Вадим Філашкін / Донецька ОВА
Донбас
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Щонайменше одна людина загинула і шестеро зазнали поранень внаслідок обстрілу російською армією Костянтинівки Донецької області 29 серпня.

Головні тези:

  • Унаслідок обстрілу російської армії Костянтинівки загинула щонайменше одна людина, а шестеро отримали поранення.
  • Місто Костянтинівка постійно постраждає від обстрілів та зазнає серйозних матеріальних збитків та людських жертв.
  • Подібні напади свідчать про безжальне порушення законів та звичаїв війни з боку російських окупантів та необхідність міжнародної реакції на такі дії.

Російські окупанти обстріляли Костянтинівку, є жертви

Щонайменше одна людина загинула і шестеро поранені внаслідок обстрілу Костянтинівки. Місто знову потрапило під артилерійський вогонь сьогодні вдень.

Про це повідомив голова Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.

Росіяни влучили у житлову забудову: пошкоджено 5 багатоповерхівок, приватний будинок, газогін, лінію електропередач і автомобіль.

Філашкін зауважив, що Костянтинівка — одне з найбільших постраждалих міст на Донеччині, ворог обстрілює його ледь не щодня.

Російська армія гатила з артилерії по Українську

29 серпня окупанти здійснили артилерійський обстріл міста Українськ.

Унаслідок влучання засобу ураження отримала поранення подружня пара 56 та 62 років. У цих людей діагностовано мінно-вибухові травми.

За процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури розпочато досудове розслідування у кримінальних провадженнях за фактами порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

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