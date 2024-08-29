Армія РФ обстріляла з артилерії Костянтинівку — є загиблий та поранені

Щонайменше одна людина загинула і шестеро зазнали поранень внаслідок обстрілу російською армією Костянтинівки Донецької області 29 серпня.
Головні тези:
- Унаслідок обстрілу російської армії Костянтинівки загинула щонайменше одна людина, а шестеро отримали поранення.
- Місто Костянтинівка постійно постраждає від обстрілів та зазнає серйозних матеріальних збитків та людських жертв.
- Подібні напади свідчать про безжальне порушення законів та звичаїв війни з боку російських окупантів та необхідність міжнародної реакції на такі дії.
Російські окупанти обстріляли Костянтинівку, є жертви
Про це повідомив голова Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.
Росіяни влучили у житлову забудову: пошкоджено 5 багатоповерхівок, приватний будинок, газогін, лінію електропередач і автомобіль.
Філашкін зауважив, що Костянтинівка — одне з найбільших постраждалих міст на Донеччині, ворог обстрілює його ледь не щодня.
Російська армія гатила з артилерії по Українську
29 серпня окупанти здійснили артилерійський обстріл міста Українськ.
За процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури розпочато досудове розслідування у кримінальних провадженнях за фактами порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).
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