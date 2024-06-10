Армия РФ продолжает интенсивные штурмы позиций ВСУ на Покровском направлении
Категория
Украина
Дата публикации

Армия РФ продолжает интенсивные штурмы позиций ВСУ на Покровском направлении

Генштаб ВСУ
ВСУ
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На Покровском направлении оккупанты уже 15 раз пытались улучшить тактическое положение вблизи Новоалександровки, Евгеньевки, Сокола, Новопокровского, Карловки и Яснобродовки.

Главные тезисы

  • Армия РФ продолжает интенсивные штурмы на позиции ВСУ на Покровском направлении, что приводит к боевым столкновениям.
  • ЗСУ успешно отражают вражеские атаки, показывая высокую боеспособность и стойкость.
  • Украинские военные нанесли значительные потери оккупационной армии РФ, ликвидировав тысячи солдат и уничтожив технику.
  • Ситуация на фронте остается напряженной, с боевыми действиями на различных направлениях, включая обстрелы из РФ.
  • Украинские военные готовы отстаивать свою территорию и противостоять вражеским нападениям на всех направлениях фронта.

Что известно о ситуации на фронте

Оперативная информация по состоянию на 15.00 10.06.2024 по российскому вторжению предоставлена Генеральным штабом ВСУ.

С начала суток количество боевых столкновений возросло до 47. Наибольшую активность оккупанты проявляют на Покровском направлении. Силы обороны сдерживают вражеские атаки.

От артиллерийских обстрелов с территории РФ продолжает терпеть приграничья Черниговской и Сумской областей. С начала суток от коварных артударов террористов пострадали Покровка и Новодмитровка — по направлению Вязовое (РФ), Стариковое — со стороны Козино (РФ) и Соханы — из Теткино (РФ).

Также российский агрессор со своей территории продолжает избивать управляемыми авиационными бомбами по Харьковщине. Так, со стороны Шебекино (рф), враг нанес два удара с использованием четырех КАБ по Волчанску, еще четыре КАБ запустил по населенному пункту Тихое, по одному бомбовому удару потерпели Старица и Липцы. В районе Волчанска российские оккупанты безуспешно пытались произвести штурмовое действие.

  • На Купянском направлении враг атакует при поддержке авиации. По населенному пункту Синьковка российские террористы нанесли удар шестнадцатью НАРами. С начала суток на этом направлении произошло уже семь боестолкновений. В районах Степной Новоселовки, Песчаного и Берестового продолжаются бои.

  • На Лиманском направлении агрессор семь раз атаковал вблизи Торского, Тернов, Грековки и Невского. В районе Серебрянского леса идет бой. Там враг нанес удар шестью КАБами.

  • На Северском направлении российский агрессор пытается потеснить наши подразделения с занимаемых позиций в районах Спорного, Ивано-Дарьевки и Верхнекаменского. Одна атака украинскими воинами успешно отбита, две еще продолжаются.

  • На Краматорском направлении украинские военные отразили две атаки кафиров в районах Клищиевки и Андреевки.

  • На Покровском направлении российский агрессор поддерживает высокую интенсивность штурмовых действий. С начала суток оккупанты уже 15 раз пытались улучшить тактическое положение вблизи Новоалександровки, Евгеньевки, Сокола, Новопокровского, Карловки и Яснобродовки. Шесть вражеских атак украинские воины успешно отбили, девять еще продолжаются.

  • На Кураховском направлении Силы обороны отразили уже девять наступательных действий российских войск вблизи Парасковеевки, Красногоровки, Георгиевки и Константиновки. Еще одно боестолкновение продолжаются.

По остальным направлениям обстановка существенных изменений не претерпела.

Наши воины готовы сломать наступательные планы врага.

Что известно о свежих потерях оккупационной армии РФ

По информации Генштаба, в течение 9 июня украинские военные ликвидировали почти 11190 российских окупантов, вражеский самолет, 10 танков и 51 артсистему.

  • личного состава — 519 тыс 750 (+1190) человек ликвидировано;

  • танков — 7 тыс 879 (+10) ед;

  • боевых бронированных машин — 15 тыс 144 (+13) ед;

  • артиллерийских систем — 13 тыс 644 (+51) ед;

  • РСЗО — 1 тыс 98 (+1) ед;

  • средства ПВО — 837 (+1) ед.;

  • самолетов — 358 (+1) ед;

  • вертолетов — 326 ед.;

  • БПЛА оперативно-тактического уровня — 11 тыс 10 (+28) ед;

  • крылатых ракет — 2 тыс 278 (+1) ед;

  • кораблей/катеров — 28 ед;

  • подводных лодок — 1 ед.;

  • автомобильной техники и автоцистерн — 18 тыс 618 (+56) ед;

  • специальной техники — 2 тыс 267 (+14) ед.

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