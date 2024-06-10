Армия РФ продолжает интенсивные штурмы позиций ВСУ на Покровском направлении

На Покровском направлении оккупанты уже 15 раз пытались улучшить тактическое положение вблизи Новоалександровки, Евгеньевки, Сокола, Новопокровского, Карловки и Яснобродовки.

Что известно о ситуации на фронте

Оперативная информация по состоянию на 15.00 10.06.2024 по российскому вторжению предоставлена Генеральным штабом ВСУ.

С начала суток количество боевых столкновений возросло до 47. Наибольшую активность оккупанты проявляют на Покровском направлении. Силы обороны сдерживают вражеские атаки.

От артиллерийских обстрелов с территории РФ продолжает терпеть приграничья Черниговской и Сумской областей. С начала суток от коварных артударов террористов пострадали Покровка и Новодмитровка — по направлению Вязовое (РФ), Стариковое — со стороны Козино (РФ) и Соханы — из Теткино (РФ).

Также российский агрессор со своей территории продолжает избивать управляемыми авиационными бомбами по Харьковщине. Так, со стороны Шебекино (рф), враг нанес два удара с использованием четырех КАБ по Волчанску, еще четыре КАБ запустил по населенному пункту Тихое, по одному бомбовому удару потерпели Старица и Липцы. В районе Волчанска российские оккупанты безуспешно пытались произвести штурмовое действие.

На Купянском направлении враг атакует при поддержке авиации. По населенному пункту Синьковка российские террористы нанесли удар шестнадцатью НАРами. С начала суток на этом направлении произошло уже семь боестолкновений. В районах Степной Новоселовки, Песчаного и Берестового продолжаются бои.

На Лиманском направлении агрессор семь раз атаковал вблизи Торского, Тернов, Грековки и Невского. В районе Серебрянского леса идет бой. Там враг нанес удар шестью КАБами.

На Северском направлении российский агрессор пытается потеснить наши подразделения с занимаемых позиций в районах Спорного, Ивано-Дарьевки и Верхнекаменского. Одна атака украинскими воинами успешно отбита, две еще продолжаются.

На Краматорском направлении украинские военные отразили две атаки кафиров в районах Клищиевки и Андреевки.

На Покровском направлении российский агрессор поддерживает высокую интенсивность штурмовых действий. С начала суток оккупанты уже 15 раз пытались улучшить тактическое положение вблизи Новоалександровки, Евгеньевки, Сокола, Новопокровского, Карловки и Яснобродовки. Шесть вражеских атак украинские воины успешно отбили, девять еще продолжаются.

На Кураховском направлении Силы обороны отразили уже девять наступательных действий российских войск вблизи Парасковеевки, Красногоровки, Георгиевки и Константиновки. Еще одно боестолкновение продолжаются.

По остальным направлениям обстановка существенных изменений не претерпела.

Наши воины готовы сломать наступательные планы врага.

Что известно о свежих потерях оккупационной армии РФ

По информации Генштаба, в течение 9 июня украинские военные ликвидировали почти 11190 российских окупантов, вражеский самолет, 10 танков и 51 артсистему.