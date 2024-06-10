Армия РФ продолжает интенсивные штурмы позиций ВСУ на Покровском направлении

На Покровском направлении оккупанты уже 15 раз пытались улучшить тактическое положение вблизи Новоалександровки, Евгеньевки, Сокола, Новопокровского, Карловки и Яснобродовки.
Главные тезисы
- Армия РФ продолжает интенсивные штурмы на позиции ВСУ на Покровском направлении, что приводит к боевым столкновениям.
- ЗСУ успешно отражают вражеские атаки, показывая высокую боеспособность и стойкость.
- Украинские военные нанесли значительные потери оккупационной армии РФ, ликвидировав тысячи солдат и уничтожив технику.
- Ситуация на фронте остается напряженной, с боевыми действиями на различных направлениях, включая обстрелы из РФ.
- Украинские военные готовы отстаивать свою территорию и противостоять вражеским нападениям на всех направлениях фронта.
Что известно о ситуации на фронте
Оперативная информация по состоянию на 15.00 10.06.2024 по российскому вторжению предоставлена Генеральным штабом ВСУ.
С начала суток количество боевых столкновений возросло до 47. Наибольшую активность оккупанты проявляют на Покровском направлении. Силы обороны сдерживают вражеские атаки.
От артиллерийских обстрелов с территории РФ продолжает терпеть приграничья Черниговской и Сумской областей. С начала суток от коварных артударов террористов пострадали Покровка и Новодмитровка — по направлению Вязовое (РФ), Стариковое — со стороны Козино (РФ) и Соханы — из Теткино (РФ).
Также российский агрессор со своей территории продолжает избивать управляемыми авиационными бомбами по Харьковщине. Так, со стороны Шебекино (рф), враг нанес два удара с использованием четырех КАБ по Волчанску, еще четыре КАБ запустил по населенному пункту Тихое, по одному бомбовому удару потерпели Старица и Липцы. В районе Волчанска российские оккупанты безуспешно пытались произвести штурмовое действие.
На Купянском направлении враг атакует при поддержке авиации. По населенному пункту Синьковка российские террористы нанесли удар шестнадцатью НАРами. С начала суток на этом направлении произошло уже семь боестолкновений. В районах Степной Новоселовки, Песчаного и Берестового продолжаются бои.
На Лиманском направлении агрессор семь раз атаковал вблизи Торского, Тернов, Грековки и Невского. В районе Серебрянского леса идет бой. Там враг нанес удар шестью КАБами.
На Северском направлении российский агрессор пытается потеснить наши подразделения с занимаемых позиций в районах Спорного, Ивано-Дарьевки и Верхнекаменского. Одна атака украинскими воинами успешно отбита, две еще продолжаются.
На Краматорском направлении украинские военные отразили две атаки кафиров в районах Клищиевки и Андреевки.
На Покровском направлении российский агрессор поддерживает высокую интенсивность штурмовых действий. С начала суток оккупанты уже 15 раз пытались улучшить тактическое положение вблизи Новоалександровки, Евгеньевки, Сокола, Новопокровского, Карловки и Яснобродовки. Шесть вражеских атак украинские воины успешно отбили, девять еще продолжаются.
На Кураховском направлении Силы обороны отразили уже девять наступательных действий российских войск вблизи Парасковеевки, Красногоровки, Георгиевки и Константиновки. Еще одно боестолкновение продолжаются.
По остальным направлениям обстановка существенных изменений не претерпела.
Наши воины готовы сломать наступательные планы врага.
Что известно о свежих потерях оккупационной армии РФ
По информации Генштаба, в течение 9 июня украинские военные ликвидировали почти 11190 российских окупантов, вражеский самолет, 10 танков и 51 артсистему.
личного состава — 519 тыс 750 (+1190) человек ликвидировано;
танков — 7 тыс 879 (+10) ед;
боевых бронированных машин — 15 тыс 144 (+13) ед;
артиллерийских систем — 13 тыс 644 (+51) ед;
РСЗО — 1 тыс 98 (+1) ед;
средства ПВО — 837 (+1) ед.;
самолетов — 358 (+1) ед;
вертолетов — 326 ед.;
БПЛА оперативно-тактического уровня — 11 тыс 10 (+28) ед;
крылатых ракет — 2 тыс 278 (+1) ед;
кораблей/катеров — 28 ед;
подводных лодок — 1 ед.;
автомобильной техники и автоцистерн — 18 тыс 618 (+56) ед;
специальной техники — 2 тыс 267 (+14) ед.
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