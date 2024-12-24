Армия РФ усилила атаки на трех направлениях — ОТГ "Луганск"
Категория
Украина
Дата публикации

Армия РФ усилила атаки на трех направлениях — ОТГ "Луганск"

Оккупанты
Читати українською
Источник:  Телемарафон "Єдині новини"

Российские войска усилили штурмы сразу в трех направлениях — Торецком, Краматорском и Северском. Там оккупанты массово применяют технику.

Главные тезисы

  • Российская армия увеличила интенсивность атак на Торецком, Краматорском и Северском направлениях.
  • Враг массово применяет технику и увеличил интенсивность штурмов на фронте.
  • ОТГ “Луганск” готовится к активизации врага, включая использование беспилотников.

Российские военные давят на трех направлениях фронта

Об этом рассказала спикер ОТУ "Луганск" Анастасия Бобовникова в эфире телемарафона.

По ее словам, ранее использование техники наблюдалось только на Северском направлении, теперь же оккупанты применяют ее на всех троих. Враг также усилил интенсивность штурмовых действий.

Сейчас мы видим, что враг наступает по всем направлениям, буквально действительно на всех — на Торецком, Краматорском, Северском. И наступает с техникой, что раньше было очень редким явлением. Враг усилил свои штурмы, проводит очень активную работу по этим направлениям.

Она отметила, что Силы обороны готовятся к еще большей активизации противника.

Прежде всего — это использование БпЛА. Мы усиливаем наш передний край, где возможно и по возможности подтягиваем также резервы, усиливаемся. Готовимся к еще большей активизации врага по этим направлениям.

Она также рассказала, что в Торецке сейчас самая сложная ситуация, потому что с начала этих суток оккупанты провели 11 штурмов и некоторые из них еще продолжаются.

Ситуация на фронте

По данным Генштаба, по состоянию на 16:00 24 декабря на фронте произошло 179 боевых столкновений.

Активнее всего российские оккупанты атакуют на Покровском направлении.

Общие потери России в живой силе с начала полномасштабного вторжения в Украину составляют более 777 тысяч захватчиков.

Больше по теме

Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Удар РФ по отелю в Краматорске. Количество пострадавших увеличилось
Отель
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Армия РФ обстреляла Краматорск — есть погибшая и раненые
Вадим Филашкин / Донецкая ОВА
обстрел
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Авиация РФ сбросила 3 КАБа на Краматорск — есть погибшие и раненые
Вадим Филашкин / Донецкая ОВА
Краматорск

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?