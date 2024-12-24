Армия РФ усилила атаки на трех направлениях — ОТГ "Луганск"

Российские войска усилили штурмы сразу в трех направлениях — Торецком, Краматорском и Северском. Там оккупанты массово применяют технику.
Главные тезисы
- Российская армия увеличила интенсивность атак на Торецком, Краматорском и Северском направлениях.
- Враг массово применяет технику и увеличил интенсивность штурмов на фронте.
- ОТГ “Луганск” готовится к активизации врага, включая использование беспилотников.
Российские военные давят на трех направлениях фронта
Об этом рассказала спикер ОТУ "Луганск" Анастасия Бобовникова в эфире телемарафона.
По ее словам, ранее использование техники наблюдалось только на Северском направлении, теперь же оккупанты применяют ее на всех троих. Враг также усилил интенсивность штурмовых действий.
Сейчас мы видим, что враг наступает по всем направлениям, буквально действительно на всех — на Торецком, Краматорском, Северском. И наступает с техникой, что раньше было очень редким явлением. Враг усилил свои штурмы, проводит очень активную работу по этим направлениям.
Она отметила, что Силы обороны готовятся к еще большей активизации противника.
Она также рассказала, что в Торецке сейчас самая сложная ситуация, потому что с начала этих суток оккупанты провели 11 штурмов и некоторые из них еще продолжаются.
Ситуация на фронте
По данным Генштаба, по состоянию на 16:00 24 декабря на фронте произошло 179 боевых столкновений.
Активнее всего российские оккупанты атакуют на Покровском направлении.
Общие потери России в живой силе с начала полномасштабного вторжения в Украину составляют более 777 тысяч захватчиков.
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