Археологи обнаружили неожиданные артефакты вблизи древнего города Шило

Археологи обнаружили три больших сосуда для хранения, которые пролежали под землей тысячи лет неподалеку от древнего города Шило – одного из самых известных мест библейской истории.

Ученые нашли три старинных сосуда в Шило

Находка может помочь ученым лучше понять жизнь людей, населявших этот регион более 3000 лет назад, пишет Daily Galaxy.

Как сообщили ученые, сосуды были обнаружены во время раскопок на территории Тель-Шило. Именно здесь, по библейской традиции, находился религиозный центр древних израильтян и располагалась Скиния — переносное святилище, упомянутое в Танахе.

Отмечается, что ученые обнаружили сосуды в слоях, относящихся к средним бронзовым суткам. Они находились под остатками более поздних эпох — поздних бронзовых и железных суток.

Особое внимание археологов привлекла сохранность артефактов. Несмотря на то что они пролежали под землей тысячи лет, сосуды сохранились практически идеально. Поделиться

Руководитель раскопок Скотт Стриплинг отметил, что исследователи целенаправленно изучали самые ранние слои поселения, чтобы лучше понять историю древнего Шило.

По предварительной версии ученых, сосуды могли использоваться для хранения сельскохозяйственной продукции. Среди возможных вариантов были названы виноград, вино, оливковое и другие продукты.

Точное назначение артефактов пока остается неизвестным. Чтобы получить ответ, специалисты проведут лабораторные исследования остатков веществ, которые могли сохраниться внутри сосудов.

Археологи рассчитывают определить не только возраст находки, но и узнать, чем занимались жители древнего поселения.

Издание подчеркнуло, что особый интерес к открытию проявили ученые, исследующие древние сорта винограда. В частности, исследованиями в этой области известен Шиви Дрори, работающий над восстановлением древних виноградных культур с помощью генетического анализа археологических находок.