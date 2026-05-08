Археологи обнаружили уникальное сооружение с оружием эпохи бронзы в Испании

Участок земли на западе Испании казался идеальным местом для строительства солнечной электростанции – равнинная местность и никаких видимых препятствий. Однако, когда рабочие начали расчистку территории, глубоко под поверхностью были обнаружены свидетельства гораздо более древнего мира.
Главные тезисы
- Археологи обнаружили уникальное пятиконечное сооружение с оружием бронзового века в Испании, возраст которого составляет 5000 лет.
- Раскопки показали 11 археологических зон на площади 100 гектаров, охватывающих тысячелетнюю историю человечества.
Находка уникального сооружения в возрасте 5 тыс лет ошеломила ученых
Отмечается, что рабочие на участке недалеко от Альмендралехо в испанском регионе Эстремадура обнаружили пятиконечное сооружение возрастом около 5000 лет, заполненное оружием бронзового века. Фундамент отличался геометрической точностью, контрастировавшей с окружающим природным ландшафтом.
Были обнаружены объекты, охватывающие тысячелетия истории человечества. От медных суток до бронзовых суток. И даже несколько из римской эры.
Под землей находилось массивное геометрическое сооружение, не похожее ни на что с того времени. В отличие от круглых хижин, типичных для той эпохи, периметр этого объекта имел острые, точно рассчитанные углы.
Археологи обратили внимание на глубокие рвы, укрепленные границы и контролируемые точки входа. Сам масштаб сооружения указывал на координацию и планировку.
Анализ, проведенный компанией Acciona Energía и местными археологами, подтвердил, что это место являлось центром власти в долине реки Гвадиана. На месте раскопок ученые также обнаружили несколько старинных орудий, разбросанных по всей территории, включая наконечники стрел.
По словам археологов, люди, жившие здесь тысячи лет назад, погибли насильственной смертью. Следы пожара и разрушений указывают на то, что сооружение, возможно, было захвачено врагом.
Ученые полагают, что пятиконечная форма позволяла солдатам отслеживать угрозы с нескольких сторон. Такой уровень планирования был чрезвычайным для того времени. И это ставит под сомнение ранее существующие представления об этих ранних общинах в регионе.
