Археологи обнаружили уникальное сооружение с оружием эпохи бронзы в Испании

Участок земли на западе Испании казался идеальным местом для строительства солнечной электростанции – равнинная местность и никаких видимых препятствий. Однако, когда рабочие начали расчистку территории, глубоко под поверхностью были обнаружены свидетельства гораздо более древнего мира.

Находка уникального сооружения в возрасте 5 тыс лет ошеломила ученых

Отмечается, что рабочие на участке недалеко от Альмендралехо в испанском регионе Эстремадура обнаружили пятиконечное сооружение возрастом около 5000 лет, заполненное оружием бронзового века. Фундамент отличался геометрической точностью, контрастировавшей с окружающим природным ландшафтом.

Раскопки обнаружили 11 отдельных археологических зон на площади в 100 гектаров, датируемых 3300 годом до нашей эры. Археологи быстро идентифицировали не менее 11 отдельных объектов по всему региону.

Были обнаружены объекты, охватывающие тысячелетия истории человечества. От медных суток до бронзовых суток. И даже несколько из римской эры.

Под землей находилось массивное геометрическое сооружение, не похожее ни на что с того времени. В отличие от круглых хижин, типичных для той эпохи, периметр этого объекта имел острые, точно рассчитанные углы.

Археологи обратили внимание на глубокие рвы, укрепленные границы и контролируемые точки входа. Сам масштаб сооружения указывал на координацию и планировку.

Также ученые обнаружили макроселы, защищенные глубокими рвами, высеченными прямо в известняке. Эти рвы образовывали пятиконечный оборонительный круг, предназначенный для кругового наблюдения.

Анализ, проведенный компанией Acciona Energía и местными археологами, подтвердил, что это место являлось центром власти в долине реки Гвадиана. На месте раскопок ученые также обнаружили несколько старинных орудий, разбросанных по всей территории, включая наконечники стрел.

По словам археологов, люди, жившие здесь тысячи лет назад, погибли насильственной смертью. Следы пожара и разрушений указывают на то, что сооружение, возможно, было захвачено врагом.

Ученые полагают, что пятиконечная форма позволяла солдатам отслеживать угрозы с нескольких сторон. Такой уровень планирования был чрезвычайным для того времени. И это ставит под сомнение ранее существующие представления об этих ранних общинах в регионе.