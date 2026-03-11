Жили под землей. Археологи обнаружили в Испании останки уникального средневекового общества
Жили под землей. Археологи обнаружили в Испании останки уникального средневекового общества

На севере Испании археологи обнаружили останки средневекового общества, веками жившего под землей, отрезанного от мира. Приютом для этого пещерного общества в период с VII по XI век служила серия естественных скальных пещер Лас-Гобас.

Археологи обнаружили останки уникального средневекового общества

Раскопки в Лас-Гобасе обнаружили останки 33 человек. Около 63% генетических образцов показывают признаки инбридинга, то есть люди женились на близких родственниках в течение нескольких поколений.

Эксперты заявили, что сообщество было очень изолированным и мало взаимодействовало с внешним миром, что привело к недостатку генетического разнообразия и ухудшению здоровья с течением времени.

Наши данные указывают на то, что это сообщество оставалось относительно изолированным по меньшей мере в течение пяти веков, — говорит Рикардо Родригес Варела, специализирующийся на палеогенетике и молекулярной археологии.

Кроме генетических признаков инбридинга, у некоторых были обнаружены переломы и колотые раны, вероятно, от ушибов мечом. Исследователи считают, что это означает, что внутренние склоки были обычным явлением в подземном обществе.

В останках из Лас-Гобаса также обнаружили следы оспы. Как объяснили исследователи, община, вероятно, заразилась оспой из-за зараженной свинины, поскольку свиньи были основным источником пищи для пещерных людей.

Живя вдали от больших городов, жители Лас-Гобаса были особенно уязвимы к таким болезням, как оспа. Без помощи извне и без доступа к лекарству болезни могли уничтожить значительную часть населения.

После веков существования пещерное общество в Лас-Гобасе было покинуто до конца XI века. Хотя причины этого до конца не ясны, исследователи полагают, что к их упадку привела совокупность факторов. Вероятно, они столкнулись с нехваткой ресурсов, вспышками болезней и возможно давлением со стороны внешних сил, таких как вторжение или политические изменения в Испании того времени.

