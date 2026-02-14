Ученые раскрыли тайну гибели древней китайской цивилизации Шицзяхе

Китай – одна из старейших до сих пор существующих цивилизаций мира, если не самая старая. Долгое время учёные не могли понять, почему исчезла культура Шицзяхэ – один из предков современной китайской цивилизации. Однако новое исследование, результаты которого опубликованы в журнале National Science Review, предлагают правдоподобный ответ на этот вопрос.

Древняя китайская цивилизация Шицзяхе погибла от экстремальных ливней

Культура Шицзяхе процветала в среднем течении реки Янцзы 4600-4200 годов назад. Это было неолитическое сообщество с обширными поселениями, где люди занимались земледелием, делали керамику и строили укрепления. В свое время это было передовое общество с высоким уровнем технического, экономического и социального развития.

Но вдруг все это исчезло: города опустели, а население мигрировало в другие регионы. Долгое время ученые полагали, что виновата засуха или вторжение соседей.

Новое открытие базируется на изучении пещерных образований — сталактитов и сталагмитов — в центральном Китае. Эти природные "архивы" хранят информацию о климате прошлого подобного тому, как и кольца на деревьях.

Анализ показал, что после длительной засухи наступил период продолжавшихся веками экстремальных ливней. Дожди были столь сильными, что реки вышли из берегов, озера разлились на значительные территории, а низменные земли превратились в болота. Это сделало регион непригодным для жизни и хозяйства.

Из-за наводнения количество поселений резко уменьшилось, население сократилось, и культура Шицзяхе пришла в упадок. Люди были вынуждены переместиться в более сухие районы, где могли продлить жизнь.