Ученые назвали самое сложное десятилетие в жизни человека
Категория
Наука и медицина
Дата публикации

Ученые назвали самое сложное десятилетие в жизни человека

С 40 до 50 лет человек сталкивается со многими вызовами
Читати українською
Источник:  Daily Mail

Иностранные ученые пришли к выводу, что именно период с 40 до 50 лет является самым изнурительным в жизни большинства людей. Что важно понимать, тогда организм не только сталкивается с ежедневными заботами и проблемами, но и определенными биологическими изменениями.

Главные тезисы

  • В возрасте от 40 до 50 лет человек сталкивается с максимальной когнитивной и эмоциональной нагрузкой.
  • Для преодоления сложностей в этот период важно давать себе время для отдыха, качественного сна и приятных хобби.

С 40 до 50 лет человек сталкивается со многими вызовами

Одной из первых на это обратила внимание профессор по анатомии Мишель Спир из Университета Бристоля.

По ее словам, этот феномен можно описать как "несоответствие между биологией и нагрузкой".

Наш организм все еще вполне способен вырабатывать энергию, но делает это уже в других условиях, чем в младшем взрослом возрасте, тогда как требования к этой энергии часто достигают максимума, — отметила ученая.

Несмотря на некоторые сложности, нельзя игнорировать и положительные моменты.

Они, прежде всего, заключаются в том, что эти биологические дисбалансы являются временной проблемой, которая исчезнет и оставит после себя только неприятные воспоминания.

Ученые указывают на то, что довольно часто и у многих людей фактически открывается "второе дыхание".

Нельзя забывать, что именно в период с 40 до 50 лет это время максимальной когнитивной и эмоциональной нагрузки, ведь именно тогда люди берут на себя руководящие и опекунские функции.

Нужно давать себе больше времени для отдыха, качественного сна и хобби, чтобы всегда оставаться в хорошем настроении и самочувствии.

Больше по теме

Категория
Наука и медицина
Дата публикации
Додати до обраного
Ученые обнаружили серьезную проблему, которая разрушает здоровье людей
Бессонница разрушает здоровье людей
Категория
Наука и медицина
Дата публикации
Додати до обраного
Ученые назвали 3 главные черты собак-гениев
Гениальные собаки существуют – как их распознать
Категория
Наука и медицина
Дата публикации
Додати до обраного
Впервые в истории. Ученые совершили прорыв в изучении Солнца
Что удалось узнать о NOAA 13664

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?