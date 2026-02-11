Ученые назвали самое сложное десятилетие в жизни человека

Иностранные ученые пришли к выводу, что именно период с 40 до 50 лет является самым изнурительным в жизни большинства людей. Что важно понимать, тогда организм не только сталкивается с ежедневными заботами и проблемами, но и определенными биологическими изменениями.

С 40 до 50 лет человек сталкивается со многими вызовами

Одной из первых на это обратила внимание профессор по анатомии Мишель Спир из Университета Бристоля.

По ее словам, этот феномен можно описать как "несоответствие между биологией и нагрузкой".

Наш организм все еще вполне способен вырабатывать энергию, но делает это уже в других условиях, чем в младшем взрослом возрасте, тогда как требования к этой энергии часто достигают максимума, — отметила ученая. Поделиться

Несмотря на некоторые сложности, нельзя игнорировать и положительные моменты.

Они, прежде всего, заключаются в том, что эти биологические дисбалансы являются временной проблемой, которая исчезнет и оставит после себя только неприятные воспоминания.

Ученые указывают на то, что довольно часто и у многих людей фактически открывается "второе дыхание".

Нельзя забывать, что именно в период с 40 до 50 лет это время максимальной когнитивной и эмоциональной нагрузки, ведь именно тогда люди берут на себя руководящие и опекунские функции.

Нужно давать себе больше времени для отдыха, качественного сна и хобби, чтобы всегда оставаться в хорошем настроении и самочувствии.