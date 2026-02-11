Науковці назвали найскладніше десятиліття у житті людини

Іноземні науковці дійшли висновку, що саме період з 40 до 50 років є найвиснажливішим у житті більшості людей. Що важливо розуміти, саме тоді організм не лише стикається з щоденними клопотами та проблемами, а й певними біологічними змінами.

З 40 до 50 років людина стикається з багатьма викликами

Однією з перших на це звернула увагу професорки з анатомії Мішель Спір з Університету Бристоля.

За її словами, цей феномен можна описати як "невідповідність між біологією та навантаженням".

Наш організм усе ще цілком здатний виробляти енергію, але робить це вже за інших умов, ніж у молодшому дорослому віці, тоді як вимоги до цієї енергії часто досягають максимуму, — зазначила вчена.

Попри певні складнощі, не можна ігнорувати й позитивні моменти.

Вони насамперед полягають в тому, що ці біологічні дисбаланси є тимчасовою проблемою, яка зникне й залишить після себе лише неприємні спогади.

Науковці вказують на те, що доволі часто і в багатьох людей фактично прокидається “друге дихання”.

Не можна забувати, що саме у період з 40 до 50 років — це час максимального когнітивного та емоційного навантаження, адже саме тоді люди беруть на себе керівні та опікунські фунції.

Потрібно давати собі більше часу для відпочинку, якісного сну та приєних хобі, щоб завжди залишатися в хорошому гуморі та самопочутті.