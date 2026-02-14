Науковці розкрили таємницю загибелі давньої китайської цивілізації Шицзяхе

Китай - одна з найстаріших досі існуючих цивілізацій світу, якщо не найстаріша. Тривалий час вчені не могли зрозуміти, чому зникла культура Шицзяхе – один з предків сучасної китайської цивілізації. Однак нове дослідження, результати якого опубліковані в журналі National Science Review, пропонують правдоподібну відповідь на це питання.
Головні тези:
- Культура Шицзяхе зникла від екстремальних зливів, що призвели до повеней та небезпечних умов для життя.
- Нове дослідження показує, що надмірні опади, а не посуха, спричинили зникнення давньої китайської цивілізації.
- Печерні утворення у центральному Китаї розкрили інформацію про кліматичні зміни, які змінили долю Шицзяхе.
Давня китайська цивілізація Шицзяхе загинула від екстремальних злив
Культура Шицзяхе процвітала в середній течії річки Янцзи 4600-4200 років тому. Це була неолітична спільнота з великими поселеннями, де люди займалися землеробством, робили кераміку та будували укріплення. Для свого часу це було передове суспільство із високим рівнем технічного, економічного та соціального розвитку.
Але раптом усе це зникло: міста спорожніли, а населення мігрувало в інші регіони. Довгий час вчені гадали, що винна посуха або вторгнення сусідів.
Нове відкриття базується на вивченні печерних утворень — сталактитів і сталагмітів — у центральному Китаї. Ці природні "архіви" зберігають інформацію про клімат минулого подібного до того, як і кільця на деревах.
Через повені кількість поселень різко зменшилася, населення скоротилося, і культура Шицзяхе занепала. Люди були змушені переміститися в сухіші райони, де могли продовжити життя.
Дослідники порівняли кліматичні дані з археологічними знахідками і підтвердили: саме надмірні опади, а не посуха, знищили цю цивілізацію.
