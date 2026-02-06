Науковці виявили неочікуваний фактор стрімкої еволюції людства
Категорія
Наука та медицина
Дата публікації

Науковці виявили неочікуваний фактор стрімкої еволюції людства

Вогонь відіграв важливу роль у процесі еволюції людства
Джерело:  IFLScience

Доктор Джошуа Каддіхі та його команда провели нове масштабне дослідження: його результати вказують на те, що саме вогонь та вміння керувати цієї стихією штовхнули еволюцію людини вперед. Ба більше, опіки від вогню могли навіть вплинути на формування нашої імунної системи.

Головні тези:

  • Природний відбір сприяв ознакам, що поліпшують виживаність після невеликих, більш частих опіків.
  • Так звана теорія відбору за ознакою опіку “являє собою нову форму природного відбору”.

Вогонь відіграв важливу роль у процесі еволюції людства

Як стверджує Джошуа Каддіхі, саме здатність приборкати одну з найбезпечніших стихій на планеті вивело наших предків на абсолютно новий рівень життя.

Однак це вміння має не лише тисячі плюсів, а й кілька небезпечних мінусів.

На відміну від будь-якого іншого виду, більшість людей будуть обпалюватися багато разів протягом свого життя, і ця закономірність, ймовірно, сягає більше ніж мільйона років тому, до найранішого використання вогню, — пояснює автор дослідження.

Вкрай важливим є те, що наша імунна система реагує на опіки зовсім інакше, ніж на інші травми, такі як порізи.

За словами науковців саме, опіки запускають "посилену запальну фазу" з вивільненням прозапальних маркерів.

Якби не було такої потужної імунної реакції, навіть незначі травми від вогню могли бути дуже небезпечними для життя.

Травми, отримані в результаті опіків, могли сприяти еволюції цих імунних реакцій, оскільки виживання нашого виду залежало від нашої здатності заліковувати постійно виникаючі опіки.

Більше по темі

Категорія
Наука та медицина
Дата публікації
Додати до обраного
Вчені виявили неочікувану причину швидкого старіння жінок
Народження дітей та старіння мають зв'язок
Категорія
Наука та медицина
Дата публікації
Додати до обраного
Вчені назвали 3 головні риси собак-геніїв
Геніальні собаки існують - як їх розпізнати
Категорія
Наука та медицина
Дата публікації
Додати до обраного
Уперше в історії. Вчені здійснили прорив у вивченні Сонця
Що вдалося дізнатися про NOAA 13664

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?