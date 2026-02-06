Науковці виявили неочікуваний фактор стрімкої еволюції людства

Доктор Джошуа Каддіхі та його команда провели нове масштабне дослідження: його результати вказують на те, що саме вогонь та вміння керувати цієї стихією штовхнули еволюцію людини вперед. Ба більше, опіки від вогню могли навіть вплинути на формування нашої імунної системи.

Вогонь відіграв важливу роль у процесі еволюції людства

Як стверджує Джошуа Каддіхі, саме здатність приборкати одну з найбезпечніших стихій на планеті вивело наших предків на абсолютно новий рівень життя.

Однак це вміння має не лише тисячі плюсів, а й кілька небезпечних мінусів.

На відміну від будь-якого іншого виду, більшість людей будуть обпалюватися багато разів протягом свого життя, і ця закономірність, ймовірно, сягає більше ніж мільйона років тому, до найранішого використання вогню, — пояснює автор дослідження. Поширити

Вкрай важливим є те, що наша імунна система реагує на опіки зовсім інакше, ніж на інші травми, такі як порізи.

За словами науковців саме, опіки запускають "посилену запальну фазу" з вивільненням прозапальних маркерів.

Якби не було такої потужної імунної реакції, навіть незначі травми від вогню могли бути дуже небезпечними для життя.