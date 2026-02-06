Ученые обнаружили неожиданный фактор стремительной эволюции человечества
Огонь сыграл немаловажную роль в процессе эволюции человечества
Источник:  IFLScience

Доктор Джошуа Каддихи и его команда провели новое масштабное исследование: его результаты указывают на то, что огонь и умение управлять этой стихией толкнули эволюцию человека вперед. Более того, ожоги от огня могли даже повлиять на формирование нашей иммунной системы.

Главные тезисы

  • Естественный отбор способствовал признакам, улучшающим выживаемость после небольших, более частых ожогов.
  • Так называемая теория отбора по признаку ожогов "представляет собой новую форму естественного отбора".

Как утверждает Джошуа Каддихи, именно способность обуздать одну из самых опасных стихий на планете вывела наших предков на совершенно новый уровень жизни.

Однако это умение имеет не только тысячи плюсов, но несколько опасных минусов.

В отличие от любого другого вида, большинство людей будут обжигаться много раз в течение своей жизни, и эта закономерность, вероятно, началась более миллиона лет назад, — объясняет автор исследования.

Крайне важно то, что наша иммунная система реагирует на ожоги совсем иначе, чем на другие травмы, такие как порезы.

По словам ученых, ожоги запускают "усиленную воспалительную фазу" с высвобождением провоспалительных маркеров.

Если бы не было столь мощной иммунной реакции, даже незначительные травмы от огня могли быть очень опасны для жизни.

Травмы, полученные в результате ожогов, могли способствовать эволюции этих иммунных реакций, поскольку выживание нашего вида зависело от способности залечивать постоянно возникающие ожоги.

