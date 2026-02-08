Науковці назвали тварину, яка вміє "вимикати" мозок

Арктичний ховрах (Urocitellus parryii) може похизуватися здатністю, про яку людині мріяти не доводиться: він здатен свідомо і цілеспрямовано “вимикати” свій мозок аж на 8 місяців. Це йому вдається зробити, опустивши температуру свого головного органу нижче 0°C.

Арктичний ховрах та його унікальний “талант”

На початку сплячки тварина скорочує приплив крові до мозку до мінімуму і залишається в такому стані дуже багато тижнів.

Коли приходить весна - ховрах прокидається: його пам'ять збережена, а мозок не має жодних видимих пошкоджень.

Фактично йдеться про те, цей ссавець зміг розвинути та зберегти одну з найнебезпечніших стратегій гібернації на планет -: оборотне відключення мозку.

Арктичні ховрах мешкають на Алясці і в північній Канаді, де зима може тривати до восьми місяців, а температура повітря часто падає нижче −30°C. На відміну від багатьох інших тварин, які впадають у сплячку в добре ізольованих норах, ці ховрах залишаються вразливими перед промерзлим ґрунтом. Поширити

За словами науковців, на клітинному рівні мозок ховраха входить у стан, відомий як "торпор" (заціпеніння), при якому: