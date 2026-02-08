Науковці назвали тварину, яка вміє "вимикати" мозок
Категорія
Наука та медицина
Дата публікації

Науковці назвали тварину, яка вміє "вимикати" мозок

Арктичний ховрах та його унікальний “талант”
Джерело:  Forbes

Арктичний ховрах (Urocitellus parryii) може похизуватися здатністю, про яку людині мріяти не доводиться: він здатен свідомо і цілеспрямовано “вимикати” свій мозок аж на 8 місяців. Це йому вдається зробити, опустивши температуру свого головного органу нижче 0°C.

Головні тези:

  • Такі ховрахи здатні пригнічувати активність іонних каналів.
  • Мозок цих тварин не такий крихкий, як ми звикли вважати.

Арктичний ховрах та його унікальний “талант”

На початку сплячки тварина скорочує приплив крові до мозку до мінімуму і залишається в такому стані дуже багато тижнів.

Коли приходить весна - ховрах прокидається: його пам'ять збережена, а мозок не має жодних видимих пошкоджень.

Фактично йдеться про те, цей ссавець зміг розвинути та зберегти одну з найнебезпечніших стратегій гібернації на планет -: оборотне відключення мозку.

Арктичні ховрах мешкають на Алясці і в північній Канаді, де зима може тривати до восьми місяців, а температура повітря часто падає нижче −30°C. На відміну від багатьох інших тварин, які впадають у сплячку в добре ізольованих норах, ці ховрах залишаються вразливими перед промерзлим ґрунтом.

За словами науковців, на клітинному рівні мозок ховраха входить у стан, відомий як "торпор" (заціпеніння), при якому:

  • знижується нейронна активність (імпульсація);

  • блокуються синаптична передача;

  • споживання енергії падає до менше ніж 5% від нормального рівня.

Більше по темі

Категорія
Наука та медицина
Дата публікації
Додати до обраного
Науковці визнали свою помилку під час дослідження Сонця
Сонце не настільки досліджене, як вважалося раніше
Категорія
Технології
Дата публікації
Додати до обраного
Чи живуть люди у "Матриці" — результати дослідження
Матриця
Категорія
Наука та медицина
Дата публікації
Додати до обраного
Тюлені-монахи мають приховану "підводну мову" — дані дослідження
тюлень

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?