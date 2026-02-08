Ученые назвали животное, которое умеет "выключать" мозг

Арктический суслик (Urocitellus parryii) может похвастаться способностью, о которой человеку мечтать не приходится: он способен сознательно и целенаправленно "выключать" свой мозг на 8 месяцев. Это ему удается сделать, опустив температуру своего главного органа ниже 0°C.
Главные тезисы
- Такие суслики способны подавлять активность ионных каналов.
- Мозг этих животных не так хрупок, как мы привыкли считать.
Арктический суслик и его уникальный "талант"
В начале спячки животное сокращает приток крови к мозгу до минимума и остается в таком состоянии очень много недель.
Когда приходит весна — суслик просыпается: его память сохранена, а мозг не имеет никаких видимых повреждений.
Фактически речь идет о том, что это млекопитающее смогло развить и сохранить одну из самых опасных стратегий гиббернации на планет — обратимое отключение мозга.
По словам ученых, на клеточном уровне мозг суслика входит в состояние, известное как "торпор" (оцепенение), при котором:
снижается нейронная активность (импульсация);
блокируются синаптическая передача;
потребление энергии падает до менее 5% от нормального уровня.
