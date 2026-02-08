Ученые назвали животное, которое умеет "выключать" мозг
Наука и медицина
Ученые назвали животное, которое умеет "выключать" мозг

Арктический суслик и его уникальный "талант"
Читати українською
Источник:  Forbes

Арктический суслик (Urocitellus parryii) может похвастаться способностью, о которой человеку мечтать не приходится: он способен сознательно и целенаправленно "выключать" свой мозг на 8 месяцев. Это ему удается сделать, опустив температуру своего главного органа ниже 0°C.

  • Такие суслики способны подавлять активность ионных каналов.
  • Мозг этих животных не так хрупок, как мы привыкли считать.

Арктический суслик и его уникальный "талант"

В начале спячки животное сокращает приток крови к мозгу до минимума и остается в таком состоянии очень много недель.

Когда приходит весна — суслик просыпается: его память сохранена, а мозг не имеет никаких видимых повреждений.

Фактически речь идет о том, что это млекопитающее смогло развить и сохранить одну из самых опасных стратегий гиббернации на планет — обратимое отключение мозга.

Арктические суслики обитают на Аляске и в северной Канаде, где зима может длиться до восьми месяцев, а температура воздуха часто падает ниже -30°C. В отличие от многих других животных, впадающих в спячку в хорошо изолированных норах, эти суслики остаются уязвимыми перед промерзшей почвой.

По словам ученых, на клеточном уровне мозг суслика входит в состояние, известное как "торпор" (оцепенение), при котором:

  • снижается нейронная активность (импульсация);

  • блокируются синаптическая передача;

  • потребление энергии падает до менее 5% от нормального уровня.

