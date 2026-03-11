Жили під землею. Археологи знайшли в Іспанії останки унікального середньовічного суспільства

На півночі Іспанії археологи виявили останки середньовічного суспільства, яке століттями жило під землею, відрізане від світу. Притулком для цього печерного суспільства в період з VII по XI століття служила серія природних скельних печер Лас-Гобас.

Розкопки в Лас-Гобас виявили останки 33 осіб. Близько 63% генетичних зразків показують ознаки інбридингу, тобто люди одружувалися з близькими родичами протягом декількох поколінь.

Експерти заявили, що спільнота була дуже ізольованою і мало взаємодіяла із зовнішнім світом, що призвело до нестачі генетичного різноманіття і погіршення здоров'я з плином часу.

Наші дані вказують на те, що ця спільнота залишалася відносно ізольованою щонайменше протягом п'яти століть, — каже Рікардо Родрігес Варела, дослідник, що спеціалізується на палеогенетиці та молекулярній археології.

Крім генетичних ознак інбридингу, у деяких були виявлені переломи і колоті рани, ймовірно, від ударів мечем. Дослідники вважають, що це означає, що внутрішні чвари були звичайним явищем в підземному суспільстві.

В останках з Лас-Гобас також виявили сліди віспи. Як пояснили дослідники, громада, ймовірно, заразилася віспою через заражену свинину, оскільки свині були основним джерелом їжі для печерних людей.

Живучи далеко від великих міст, мешканці Лас-Гобаса були особливо вразливі до таких хвороб, як віспа. Без допомоги ззовні і без доступу до ліків хвороби могли знищити значну частину населення.