Археологи знайшли унікальну споруду зі зброєю епохи бронзи в Іспанії

Ділянка землі на заході Іспанії здавалася ідеальним місцем для будівництва сонячної електростанції — рівнинна місцевість і жодних видимих перешкод. Однак, коли робітники почали розчищення території, глибоко під поверхнею були виявлені свідчення набагато давнішого світу.

Знахідка унікальної споруди віком 5 тис років приголомшила вчених

Зазначається, що робітники на ділянці неподалік від Альмендралехо в іспанському регіоні Естремадура знайшли п'ятикутну споруду віком близько 5000 років, заповнену зброєю бронзового століття. Фундамент вирізнявся геометричною точністю, яка контрастувала з навколишнім природним ландшафтом.

Розкопки виявили 11 окремих археологічних зон на площі 100 гектарів, що датуються 3300 роком до нашої ери. Археологи швидко ідентифікували щонайменше 11 окремих об'єктів по всьому регіону.

Були виявлені об'єкти, що охоплюють тисячоліття історії людства. Від мідної доби до бронзової доби. І навіть кілька з римської епохи.

Під землею знаходилася масивна геометрична споруда, не схожа ні на що з того часу. На відміну від круглих хатин, типових для тієї епохи, периметр цього об'єкта мав гострі, точно розраховані кути.

Археологи звернули увагу на глибокі рови, укріплені кордони та контрольовані точки входу. Сам масштаб споруди вказував на координацію та планування.

Також вчені виявили макросела, захищені глибокими ровами, висіченими прямо у вапняку. Ці рови утворювали п'ятикутне оборонне коло, призначене для кругового спостереження.

Аналіз, проведений компанією Acciona Energía та місцевими археологами, підтвердив, що це місце було центром влади в долині річки Гвадіана. На місці розкопок вчені також виявили кілька стародавніх знарядь, розкиданих по всій території, включаючи наконечники стріл.

За словами археологів, люди, які жили тут тисячі років тому, загинули насильницькою смертю. Сліди пожежі та руйнувань вказують на те, що споруда, можливо, була захоплена ворогом.

Вчені вважають, що п'ятикутна форма дозволяла солдатам відстежувати загрози з кількох боків. Такий рівень планування був надзвичайним для того часу. І це ставить під сумнів раніше існуючі уявлення про ці ранні громади в регіоні.