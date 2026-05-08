Археологи знайшли унікальну споруду зі зброєю епохи бронзи в Іспанії

Ділянка землі на заході Іспанії здавалася ідеальним місцем для будівництва сонячної електростанції — рівнинна місцевість і жодних видимих перешкод. Однак, коли робітники почали розчищення території, глибоко під поверхнею були виявлені свідчення набагато давнішого світу.
Головні тези:
- У Іспанії археологи виявили унікальну п'ятикутну споруду епохи бронзи віком 5000 років.
- Розкопки розкрили 11 археологічних зон, які свідчать про тисячолітню історію людства від мідної доби до бронзової епохи.
Знахідка унікальної споруди віком 5 тис років приголомшила вчених
Зазначається, що робітники на ділянці неподалік від Альмендралехо в іспанському регіоні Естремадура знайшли п'ятикутну споруду віком близько 5000 років, заповнену зброєю бронзового століття. Фундамент вирізнявся геометричною точністю, яка контрастувала з навколишнім природним ландшафтом.
Були виявлені об'єкти, що охоплюють тисячоліття історії людства. Від мідної доби до бронзової доби. І навіть кілька з римської епохи.
Під землею знаходилася масивна геометрична споруда, не схожа ні на що з того часу. На відміну від круглих хатин, типових для тієї епохи, периметр цього об'єкта мав гострі, точно розраховані кути.
Археологи звернули увагу на глибокі рови, укріплені кордони та контрольовані точки входу. Сам масштаб споруди вказував на координацію та планування.
Аналіз, проведений компанією Acciona Energía та місцевими археологами, підтвердив, що це місце було центром влади в долині річки Гвадіана. На місці розкопок вчені також виявили кілька стародавніх знарядь, розкиданих по всій території, включаючи наконечники стріл.
За словами археологів, люди, які жили тут тисячі років тому, загинули насильницькою смертю. Сліди пожежі та руйнувань вказують на те, що споруда, можливо, була захоплена ворогом.
Вчені вважають, що п'ятикутна форма дозволяла солдатам відстежувати загрози з кількох боків. Такий рівень планування був надзвичайним для того часу. І це ставить під сумнів раніше існуючі уявлення про ці ранні громади в регіоні.
