Археологи виявили у Сахарі рештки унікального динозавра з гребенем-лезом

Учені знайшли новий вид динозаврів з величезним гребенем у вигляді леза, який жив набагато далі від узбережжя, ніж вважалося раніше.

Унікальна знахідка у Сахарі: динозавр з гребенем-лезом

Ця знахідка ставить під сумнів ідею про те, що спінозавриди (Spinosaurus mirabilis) були повністю водними, пише Daily Galaxy.

Зазначається, що група вчених під керівництвом Пола Серено з Чиказького університету виявила скам'янілість у Нігері в 2022 році і тепер, після детального вивчення, вона дійшла висновку, що завдяки вражаючим особливостям та унікальним рисам, Spinosaurus mirabilis були більш наземними, ніж вважалося, полюючи у внутрішніх водоймах, а не в океані.

Все почалося у 2019 році, коли вчені знайшли в Сахарі частини гребеня та щелепних кісток. Спочатку вони не розуміли, що це, але повернувшись у 2022 році з більшою командою, виявили ще більше скам’янілостей і, нарешті, з’ясували, що знайшли новий вид.

Відкриття зроблено у віддаленій частині Нігеру, далеко від древніх берегових ліній.

Ця знахідка була настільки несподіваною і дивовижною, що для команди це стало справжньою емоційною подією. Після того, як один із членів команди створив 3D-моделі кісток, які ми знайшли, саме тоді ми усвідомили всю значимість відкриття, – поділився спогадами Серено.

Найбільш вражаюча особливість Spinosaurus mirabilis – це його масивний вигнутий гребінь, який, на думку вчених, був покритий кератином (як людські нігті) і, можливо, мав яскраве забарвлення. Вчені припустили, що гребінь використовувався для залучення партнерів або для демонстрації себе суперникам.

Довгі роки палеонтологи вважали, що спінозавриди були переважно водними, проводячи більшу частину часу за полюванням на рибу у воді. Однак Spinosaurus mirabilis спростував цю теорію. Виявлений приблизно в 500-1000 км від берегової лінії, в лісистій місцевості, пересіченій річками, цей динозавр не відповідає профілю скам'янілостей спінозаврів, які зазвичай знаходять поблизу древніх берегів.

Унікальні зуби динозавра, які щільно змикалися, щоб утримати слизьку здобич, вказують на те, що він був висококваліфікованим мисливцем на мілководді, що ще раз підтверджує ідею про те, що спинозавриди не були суто водними тваринами.