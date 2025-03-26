Науковці відкрили унікальний вид динозаврів у Монголії

Група дослідників з Інституту палеонтології Монгольської академії наук відкрила новий вид динозаврів — Duonychus tsogtbaatari.
Головні тези:
- Науковці з Інституту палеонтології Монгольської академії наук відкрили новий вид динозавра Duonychus tsogtbaatari.
- Duonychus tsogtbaatari відрізнявся маючи на верхніх кінцівках два пальці з величезними кігтями завдовжки 30 см, натомість інші види мали по три пальці.
- Динозавра було виявлено у пустелі Гобі під час розкопок у 2012 році, але класифікація скам'янілості завершилася лише зараз.
Двопалі динозаври жили у Монголії 90 мільйонів років тому
Як зазначається, це новий вид теризинозаврів, який відрізнявся наявністю на верхніх кінцівках двох пальців з величезними кігтями завдовжки 30 см, тоді як в інших видів було по три пальці.
Висота Duonychus tsogtbaatari становила приблизно 3 метри, його вага була приблизно 260 кг.
Duonychus tsogtbaatari жили в Азії та Північній Америці в Крейдовий період, від 145 до 66 мільйонів років тому.
Свого часу в ЮНЕСКО назвала монгольську пустелю Гобі «найбільшим у світі резервуаром решток динозаврів».
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