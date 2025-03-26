Науковці відкрили унікальний вид динозаврів у Монголії

Двопалі динозаври жили у Монголії 90 мільйонів років тому

Як зазначається, це новий вид теризинозаврів, який відрізнявся наявністю на верхніх кінцівках двох пальців з величезними кігтями завдовжки 30 см, тоді як в інших видів було по три пальці.

Висота Duonychus tsogtbaatari становила приблизно 3 метри, його вага була приблизно 260 кг.

Duonychus tsogtbaatari жили в Азії та Північній Америці в Крейдовий період, від 145 до 66 мільйонів років тому.

Duonychus tsogtbaatari

Динозавра виявили у пустелі Гобі під час розкопок у 2012 році, але класифікація скам’янілості завершилася лише зараз. Його вік оцінюють у близько 90 мільйонів років. Поширити

Свого часу в ЮНЕСКО назвала монгольську пустелю Гобі «найбільшим у світі резервуаром решток динозаврів».