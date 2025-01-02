У Британії досліджують "дорогу динозаврів" віком 166 млн років

У Великій Британії виявили в кар'єрі майже 200 слідів динозаврів, яким 166 мільйонів років.
Головні тези:
- У кар'єрі Dewars Farm в Британії виявили понад 200 слідів динозаврів, яким 166 мільйонів років.
- Розкопки у кар'єрі в Оксфордширі дали можливість виявити п'ять великих доріжок, що становлять частину «дороги динозаврів». Найдовша з них сягала понад 150 метрів.
- Виявлення в кар'єрі цих слідів та скам'янілостей надає можливість дізнатися більше про еволюцію динозаврів, до яких належать предки сучасних птахів.
“Дорогу динозаврів” знайшли у Британії
Експертів викликали, коли робітник, який екскаватором знімав шар глини у кар'єрі, помітив «незвичні нерівності».
Чотири шляхи були залишені довгошиїми травоїдними динозаврами — найімовірніше цетіозаврами, що сягали 18 метрів у довжину.
П'яту доріжку залишив дев'ятиметровий м'ясоїдний мегалозавр, який мав великі трипалі ноги з кігтями.
В одній із зон сліди м'ясоїдних і травоїдних тварин перетинаються, у зв'язку з чим виникає запитання, чи взаємодіяли вони між собою.
У цій місцевості й раніше були подібні відкриття: в 1997 році під час видобутку вапняку тут виявили понад 40 наборів слідів, деякі з яких сягали 180 метрів у довжину.
За словами фахівців, нові відкриття дадуть цінну інформацію про те, якого розміру були динозаври, як вони ходили, з якою швидкістю, чи взаємодіяли вони одне з одним.
Рештки динозаврів у Китаї пречудово зберігаються протягом 120 млн років
У дослідженні, опублікованому у Proceedings of the National Academy of Sciences, вчені припускають, що тварини могли бути поховані під шаром осаду, який утворився внаслідок сезонних дощів, або ж потрапити під обвали нір, де вони мешкали.
Завдяки аналізу цих скамʼянілостей дослідники навіть змогли ідентифікувати їжу, яку востаннє вживали деякі динозаври. Серед інших цікавих знахідок — найдавніший двоголовий організм і найстаріші предки сучасних птахів.
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