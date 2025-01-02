У Британії досліджують "дорогу динозаврів" віком 166 млн років

У Великій Британії виявили в кар'єрі майже 200 слідів динозаврів, яким 166 мільйонів років.

“Дорогу динозаврів” знайшли у Британії

Експертів викликали, коли робітник, який екскаватором знімав шар глини у кар'єрі, помітив «незвичні нерівності».

Під час розкопок у кар'єрі Dewars Farm в Оксфордширі команди з Оксфордського та Бірмінгемського університетів виявили п'ять великих доріжок, що становлять частину «дороги динозаврів». Найдовша суцільна доріжка зі слідів сягала понад 150 метрів. Поширити

Чотири шляхи були залишені довгошиїми травоїдними динозаврами — найімовірніше цетіозаврами, що сягали 18 метрів у довжину.

П'яту доріжку залишив дев'ятиметровий м'ясоїдний мегалозавр, який мав великі трипалі ноги з кігтями.

Слід мегалозавра

В одній із зон сліди м'ясоїдних і травоїдних тварин перетинаються, у зв'язку з чим виникає запитання, чи взаємодіяли вони між собою.

Загалом команда з понад 100 осіб під час тижневих розкопок у червні 2024 року виявила близько 200 слідів, зробила 20 тисяч фотографій і побудувала детальні 3D-моделі місця за допомогою аерофотозйомки. Поширити

“Дорога динозаврів”

У цій місцевості й раніше були подібні відкриття: в 1997 році під час видобутку вапняку тут виявили понад 40 наборів слідів, деякі з яких сягали 180 метрів у довжину.

За словами фахівців, нові відкриття дадуть цінну інформацію про те, якого розміру були динозаври, як вони ходили, з якою швидкістю, чи взаємодіяли вони одне з одним.

Рештки динозаврів у Китаї пречудово зберігаються протягом 120 млн років

У дослідженні, опублікованому у Proceedings of the National Academy of Sciences, вчені припускають, що тварини могли бути поховані під шаром осаду, який утворився внаслідок сезонних дощів, або ж потрапити під обвали нір, де вони мешкали.

Скам'янілості Ісян, що датуються 120-130 мільйонами років, відкривають унікальні деталі про життя динозаврів і тварин, що жили поруч із ними. Наприклад, завдяки їм вченим вдалося дізнатися, що один вид динозаврів мав "нянь", які доглядали за малюками. Поширити

Завдяки аналізу цих скамʼянілостей дослідники навіть змогли ідентифікувати їжу, яку востаннє вживали деякі динозаври. Серед інших цікавих знахідок — найдавніший двоголовий організм і найстаріші предки сучасних птахів.