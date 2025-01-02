В Британии исследуют "дорогу динозавров" возрастом 166 млн лет

В Великобритании обнаружили в карьере около 200 следов динозавров, которым 166 миллионов лет.
Главные тезисы
- Открытие более 200 следов динозавров возрастом 166 миллионов лет в карьере Dewars Farm в Британии.
- Раскопки выявили пять дорожек динозавров, самая длинная из которых превышает 150 метров.
- Открытие предоставляет возможность узнать больше об эволюции динозавров, их размерах, ходьбе и взаимодействии с другими видами.
"Дорогу динозавров" нашли в Британии
Экспертов вызвали, когда рабочий, экскаватором снимавший слой глины в карьере, заметил "необычные неровности".
Четыре пути были оставлены длинношескими травоядными динозаврами — вероятнее всего цетиозаврами, достигавшими 18 метров в длину.
Пятую дорожку оставил девятиметровый мясоядный мегалозавр, у которого были большие трехпалые ноги с когтями.
В одной из зон следы мясоедных и травоядных животных пересекаются, в связи с чем возникает вопрос, взаимодействовали ли они между собой.
В этой местности и раньше были подобные открытия: в 1997 году при добыче известняка здесь было обнаружено более 40 наборов следов, некоторые из которых достигали 180 метров в длину.
По словам специалистов, новые открытия дадут ценную информацию о том, какого размера были динозавры, как они ходили, с какой скоростью, взаимодействовали ли они друг с другом.
Остатки динозавров в Китае превосходно сохраняются в течение 120 млн лет
В исследовании, опубликованном в Proceedings of the National Academy of Sciences, ученые предполагают, что животные могли быть похоронены под слоем осадка, образовавшегося в результате сезонных дождей, или попасть под обвалы нор, где они обитали.
Благодаря анализу этих окаменелостей исследователи даже смогли идентифицировать пищу, которую в последний раз употребляли некоторые динозавры. Среди других интересных находок — самый древний двуглавый организм и старейшие предки современных птиц.
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