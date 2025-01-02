В Британии исследуют "дорогу динозавров" возрастом 166 млн лет

В Великобритании обнаружили в карьере около 200 следов динозавров, которым 166 миллионов лет.

"Дорогу динозавров" нашли в Британии

Экспертов вызвали, когда рабочий, экскаватором снимавший слой глины в карьере, заметил "необычные неровности".

Во время раскопок в карьере Dewars Farm в Оксфордшире команды из Оксфордского и Бирмингемского университетов обнаружили пять больших дорожек, составляющих часть дороги динозавров. Самая длинная сплошная дорожка со следов достигала более 150 метров. Поделиться

Четыре пути были оставлены длинношескими травоядными динозаврами — вероятнее всего цетиозаврами, достигавшими 18 метров в длину.

Пятую дорожку оставил девятиметровый мясоядный мегалозавр, у которого были большие трехпалые ноги с когтями.

След мегалозавра

В одной из зон следы мясоедных и травоядных животных пересекаются, в связи с чем возникает вопрос, взаимодействовали ли они между собой.

В общей сложности команда из более чем 100 человек во время недельных раскопок в июне 2024 года обнаружила около 200 следов, сделала 20 тысяч фотографий и построила детальные 3D-модели места с помощью аэрофотосъемки. Поделиться

"Дорога динозавров"

В этой местности и раньше были подобные открытия: в 1997 году при добыче известняка здесь было обнаружено более 40 наборов следов, некоторые из которых достигали 180 метров в длину.

По словам специалистов, новые открытия дадут ценную информацию о том, какого размера были динозавры, как они ходили, с какой скоростью, взаимодействовали ли они друг с другом.

Остатки динозавров в Китае превосходно сохраняются в течение 120 млн лет

В исследовании, опубликованном в Proceedings of the National Academy of Sciences, ученые предполагают, что животные могли быть похоронены под слоем осадка, образовавшегося в результате сезонных дождей, или попасть под обвалы нор, где они обитали.

Окаменелости Исян, датируемые 120-130 миллионами лет, открывают уникальные детали о жизни динозавров и живших рядом с ними животных. Например, благодаря им ученым удалось узнать, что один вид динозавров имел "нянь", которые ухаживали за малышами. Поделиться

Благодаря анализу этих окаменелостей исследователи даже смогли идентифицировать пищу, которую в последний раз употребляли некоторые динозавры. Среди других интересных находок — самый древний двуглавый организм и старейшие предки современных птиц.