Как остатки динозавров в Китае сохранились в течение 120 млн лет — ответ ученых

На северо-востоке Китая, в формации Исян, ученые обнаружили коллекцию окаменелостей динозавров, хранящихся в мельчайших деталях. Долгое время считалось, что остатки животных отлично сохранились под вулканическим пеплом – так же, как древние жители Помпеев. Однако новые исследования указывают, что причина, вероятно, гораздо проще.

Остатки динозавров в Китае превосходно сохраняются в течение 120 млн лет

В исследовании, опубликованном в Proceedings of the National Academy of Sciences, ученые предполагают, что животные могли быть похоронены под слоем осадка, образовавшегося в результате сезонных дождей, или попасть под обвалы нор, где они обитали.

Окаменелости Исян, датируемые 120-130 миллионами лет, открывают уникальные детали о жизни динозавров и живших рядом с ними животных. Например, благодаря им ученым удалось узнать, что один вид динозавров имел "нянь", которые ухаживали за малышами. Поделиться

Благодаря анализу этих окаменелостей исследователи даже смогли идентифицировать пищу, которую в последний раз употребляли некоторые динозавры. Среди других интересных находок — самый древний двуглавый организм и старейшие предки современных птиц.

Однако ученые спорят о том, почему эти остатки так прекрасно сохранились. Долгое время считалось, что после извержения вулкана пепел накрыл динозавров и других животных, оградив их от разложения. Но исследователь Пол Олсен из Колумбийской климатической школы и его коллеги предлагают другую теорию.

Они считают, что причина заключается в том, что животные были похоронены естественным путем, например из-за обвалов нор. Когда норы обрушивались, это перекрывало доступ кислорода, замедляя разложение. Во время дождей осадок заполнял пространство, сохраняя остатки в неизменном состоянии.

Это демонстрирует, как часто люди склонны объяснять загадочные события удивительными, почти "чудесными" причинами. Поделиться

По его мнению, эти остатки просто иллюстрируют обычную гибель существ в условиях, позволивших сохранить их в таком виде.

Результаты исследований останков динозавров

Чтобы проверить свою теорию, команда использовала изотопы урана и свинца для точной датировки окаменелостей Исян. Оказалось, что все остатки были похоронены в течение трех коротких периодов около 125,8 млн. лет назад, что противоречит идее о нескольких крупных извержениях с интервалом в миллионы лет.

Кроме того, эти периоды совпали с временами интенсивных дождей, которые могли быстро похоронить животных под слоями осадка.

Среди находок из Исян нет признаков сильного теплового воздействия, как это было в Помпеях. Отличная сохранность перьев, которая является одной из уникальных черт этой коллекции, также противоречит воздействию высоких температур. Поделиться

Исследователи обнаружили, что вокруг костей есть очень мелкие частицы породы, тогда как более крупные — расположены дальше. По мнению ученых, это указывает на то, что бактерии успели разложить мягкие ткани, но кислород был заблокирован до того, как разложение повредило кости.

Подобные явления наблюдаются и в современных обвалах нор у животных, гнездящихся под землей.

Известная находка из Исян — это окаменевшие останки маленького млекопитающего и динозавра, застывших в момент борьбы. Исследователи предполагают, что млекопитающее могло пробраться в нору динозавра для охоты, но обвал оборвал жизнь обоих. Вероятно, нестабильность почвы могла возникнуть из-за дождей или под давлением передвигавшихся рядом больших динозавров.

Почему же подобные окаменелости редко встречаются где-нибудь? Олсен объясняет это масштабом раскопок в формации Исян, не имеющего аналогов в мире — там ведется массовая добыча окаменелостей, заметная даже из космоса. По словам Олсена, такие детали нуждаются в исследовании сотен тысяч образцов, чтобы найти хоть один.

Что известно об удивительной находке китайских археологов

В В 2021 году во время строительства в Ганьчжоу на строительной площадке неожиданно обнаружили кладку из шести яиц неизвестного до этого ученым вида динозавров.

Гнездо хорошо сохранилось, что позволило учёным получить ценную информацию о поведении этого вида существ. Поделиться

Авторы материала подчеркивают, что бассейн Ганьчжоу в провинции Цзянси на юге Китая всемирно известен как одно из немногих мест, где в большом количестве можно обнаружить окаменевшие яйца динозавров.