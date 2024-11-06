Как остатки динозавров в Китае сохранились в течение 120 млн лет — ответ ученых

На северо-востоке Китая, в формации Исян, ученые обнаружили коллекцию окаменелостей динозавров, хранящихся в мельчайших деталях. Долгое время считалось, что остатки животных отлично сохранились под вулканическим пеплом – так же, как древние жители Помпеев. Однако новые исследования указывают, что причина, вероятно, гораздо проще.
Главные тезисы
- Окаменелости динозавров, обнаруженные в Китае, сохранились в почти неизменном состоянии в течение 120 млн лет благодаря захоронению под слоями осадка вследствие обрушения нор или сезонных дождей.
- Новые исследования раскрывают уникальные детали о жизни динозавров, включая информацию об их питании и опеке нянь над малышами, что представляет большой интерес для науки.
- Исследователи используют изотопы урана и свинца для точной датировки окаменелостей, которая оказывает противоречие традиционным идеям о сохранности останков динозавров в условиях формации Исян.
- Найденные в Китае окаменелости позволяют ученым идентифицировать пищу, которую употребляли динозавры, а также делают уникальные открытия, например, обнаруживают самый древний двуглавый организм и старейших предков современных птиц.
- Олсен и его коллеги предполагают, что причина отличной сохранности останков динозавров в Исян может быть связана с естественным захоронением под слоем осадка и блокированием доступа кислорода, что замедляло разложение и создавало исключительные условия сохранения.
Остатки динозавров в Китае превосходно сохраняются в течение 120 млн лет
В исследовании, опубликованном в Proceedings of the National Academy of Sciences, ученые предполагают, что животные могли быть похоронены под слоем осадка, образовавшегося в результате сезонных дождей, или попасть под обвалы нор, где они обитали.
Благодаря анализу этих окаменелостей исследователи даже смогли идентифицировать пищу, которую в последний раз употребляли некоторые динозавры. Среди других интересных находок — самый древний двуглавый организм и старейшие предки современных птиц.
Однако ученые спорят о том, почему эти остатки так прекрасно сохранились. Долгое время считалось, что после извержения вулкана пепел накрыл динозавров и других животных, оградив их от разложения. Но исследователь Пол Олсен из Колумбийской климатической школы и его коллеги предлагают другую теорию.
Они считают, что причина заключается в том, что животные были похоронены естественным путем, например из-за обвалов нор. Когда норы обрушивались, это перекрывало доступ кислорода, замедляя разложение. Во время дождей осадок заполнял пространство, сохраняя остатки в неизменном состоянии.
По его мнению, эти остатки просто иллюстрируют обычную гибель существ в условиях, позволивших сохранить их в таком виде.
Чтобы проверить свою теорию, команда использовала изотопы урана и свинца для точной датировки окаменелостей Исян. Оказалось, что все остатки были похоронены в течение трех коротких периодов около 125,8 млн. лет назад, что противоречит идее о нескольких крупных извержениях с интервалом в миллионы лет.
Кроме того, эти периоды совпали с временами интенсивных дождей, которые могли быстро похоронить животных под слоями осадка.
Исследователи обнаружили, что вокруг костей есть очень мелкие частицы породы, тогда как более крупные — расположены дальше. По мнению ученых, это указывает на то, что бактерии успели разложить мягкие ткани, но кислород был заблокирован до того, как разложение повредило кости.
Подобные явления наблюдаются и в современных обвалах нор у животных, гнездящихся под землей.
Известная находка из Исян — это окаменевшие останки маленького млекопитающего и динозавра, застывших в момент борьбы. Исследователи предполагают, что млекопитающее могло пробраться в нору динозавра для охоты, но обвал оборвал жизнь обоих. Вероятно, нестабильность почвы могла возникнуть из-за дождей или под давлением передвигавшихся рядом больших динозавров.
Почему же подобные окаменелости редко встречаются где-нибудь? Олсен объясняет это масштабом раскопок в формации Исян, не имеющего аналогов в мире — там ведется массовая добыча окаменелостей, заметная даже из космоса. По словам Олсена, такие детали нуждаются в исследовании сотен тысяч образцов, чтобы найти хоть один.
Что известно об удивительной находке китайских археологов
В В 2021 году во время строительства в Ганьчжоу на строительной площадке неожиданно обнаружили кладку из шести яиц неизвестного до этого ученым вида динозавров.
Авторы материала подчеркивают, что бассейн Ганьчжоу в провинции Цзянси на юге Китая всемирно известен как одно из немногих мест, где в большом количестве можно обнаружить окаменевшие яйца динозавров.
После обширного трехлетнего исследования ученые подтвердили, что яйца принадлежали новому роду и виду динозавров, получившего название Minioolithus ganzhouensis. Отмечается, что наиболее невредимое яйцо размером всего 29 мм установило новый мировой рекорд как малейшее ископаемое яйцо динозавра, когда-либо обнаруженное, согласно Китайской академии наук.
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