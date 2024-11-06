Як рештки динозаврів у Китаї збереглися протягом 120 млн років — відповідь науковців

На північному сході Китаю, у формації Ісян, науковці виявили колекцію скамʼянілостей динозаврів, збережених у найдрібніших деталях. Довгий час вважалося, що рештки тварин чудово збереглися під вулканічним попелом – так само як стародавні жителі Помпеїв. Однак нові дослідження вказують, що причина, ймовірно, значно простіша.
Головні тези:
- У формації Ісян у Китаї знайдено скам'янілості динозаврів, збережених у майже незмінному стані протягом 120 млн років.
- Нові дослідження вказують на можливість поховання тварин під шарами осаду внаслідок обвали нір або сезонних дощів як причину їх збереження.
- Виявлені скам'янілості розкривають унікальні деталі про життя динозаврів, зокрема про їхнє харчування та опіку нянь над малюками.
- Існують різні теорії щодо особливостей збереженості решток динозаврів, включаючи унікальні умови у формації Ісян, що дозволили зберегти їх у такому вигляді.
- Китайські археологи виявили новий вид динозаврів за допомогою знайденого яйця Minioolithus ganzhouensis, що встановило світовий рекорд як найменше викопне яйце динозавра.
Рештки динозаврів у Китаї пречудово зберігаються протягом 120 млн років
У дослідженні, опублікованому у Proceedings of the National Academy of Sciences, вчені припускають, що тварини могли бути поховані під шаром осаду, який утворився внаслідок сезонних дощів, або ж потрапити під обвали нір, де вони мешкали.
Завдяки аналізу цих скамʼянілостей дослідники навіть змогли ідентифікувати їжу, яку востаннє вживали деякі динозаври. Серед інших цікавих знахідок – найдавніший двоголовий організм і найстаріші предки сучасних птахів.
Проте науковці сперечаються щодо того, чому ці рештки так чудово збереглися. Довгий час вважалося, що після виверження вулкана попіл накрив динозаврів і інших тварин, захистивши їх від розкладання. Але дослідник Пол Олсен із Колумбійської кліматичної школи та його колеги пропонують іншу теорію.
Вони вважають, що причина полягає в тому, що тварини були поховані природним шляхом, наприклад, через обвали нір. Коли нори обвалювались, це перекривало доступ кисню, уповільнюючи розкладання. Під час дощів осад заповнював простір, зберігаючи рештки у незмінному стані.
На його думку, ці рештки просто ілюструють звичайну загибель істот в умовах, які дозволили зберегти їх у такому вигляді.
Щоб перевірити свою теорію, команда використала ізотопи урану та свинцю для точного датування скам'янілостей Ісян. Виявилося, що усі рештки були поховані протягом трьох коротких періодів близько 125,8 млн років тому, що суперечить ідеї про кілька великих вивержень з інтервалом у мільйони років.
Окрім того, ці періоди співпали з часами інтенсивних дощів, які могли швидко поховати тварин під шарами осаду.
Натомість дослідники виявили, що навколо кісток є дуже дрібні частинки породи, тоді як крупніші – розташовані далі. На думку вчених, це вказує на те, що бактерії встигли розкласти м'які тканини, але кисень був заблокований до того, як розкладання пошкодило кістки.
Подібні явища спостерігаються і в сучасних обвалах нір у тварин, які гніздяться під землею.
Відома знахідка з Ісян – це скам'янілі рештки маленького ссавця та динозавра, застиглих у момент боротьби. Дослідники припускають, що ссавець міг пробратися в нору динозавра для полювання, але обвал обірвав життя обох. Ймовірно, нестабільність ґрунту могла виникнути через дощі або під тиском великих динозаврів, які пересувалися поруч.
Чому ж подібні скам'янілості рідко трапляються деінде? Олсен пояснює це масштабом розкопок у формації Ісян, який не має аналогів у світі – там ведеться масове видобування скам'янілостей, помітне навіть з космосу. За словами Олсена, такі деталі потребують дослідження сотень тисяч зразків, щоб знайти хоч один.
Що відомо про дивовижну знахідку китайських археологів
У 2021 році під час будівництва у Ганьчжоу на будівельному майданчику несподівано знайшли кладку з шести яєць невідомого до цього науковцям виду динозаврів.
Автори матеріалу підкреслюють, басейн Ганьчжоу в провінції Цзянсі на півдні Китаю всесвітньо відомий як одне з небагатьох місць, де у великій кількості можна виявити скам’янілі яйця динозаврів.
Після великого трирічного дослідження вчені підтвердили, що яйця належали новому роду і виду динозаврів, який отримав назву Minioolithus ganzhouensis. Зазначається, що найбільш неушкоджене яйце розміром всього 29 мм встановило новий світовий рекорд як найменше викопне яйце динозавра, коли-небудь виявлене, згідно з Китайською академією наук.
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