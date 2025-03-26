Ученые открыли уникальный вид динозавров в Монголии

Двухпалые динозавры жили в Монголии 90 миллионов лет назад

Как отмечается, это новый вид теризинозавров, отличавшийся наличием на верхних конечностях двух пальцев с огромными когтями длиной 30 см, тогда как у других видов было по три пальца.

Высота Duonychus tsogtbaatari составляла примерно 3 метра, его вес был примерно 260 кг.

Duonychus tsogtbaatari жили в Азии и Северной Америке в Меловой период, от 145 до 66 миллионов лет назад.

Duonychus tsogtbaatari

Динозавра обнаружили в пустыне Гоби во время раскопок в 2012 году, но классификация окаменелости завершилась только сейчас. Его возраст оценивается в около 90 миллионов лет. Поделиться

В свое время в ЮНЕСКО назвала монгольскую пустыню Гоби «крупнейшим в мире резервуаром останков динозавров».