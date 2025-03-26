Ученые открыли уникальный вид динозавров в Монголии

Группа исследователей из Института палеонтологии Монгольской академии наук открыла новый вид динозавров — Duonychus tsogtbaatari.
Главные тезисы
- Duonychus tsogtbaatari — новый вид динозавров, который был обнаружен в Монголии и отличается уникальными характеристиками, такими как два пальца с крупными когтями длиной 30 см.
- Обнаружение окаменелости Duonychus tsogtbaatari произошло в 2012 году в пустыне Гоби, однако только сейчас исследователи завершили его классификацию.
- Duonychus tsogtbaatari жили 90 миллионов лет назад в Меловом периоде и представляют собой новый вид теризинозавров.
Двухпалые динозавры жили в Монголии 90 миллионов лет назад
Как отмечается, это новый вид теризинозавров, отличавшийся наличием на верхних конечностях двух пальцев с огромными когтями длиной 30 см, тогда как у других видов было по три пальца.
Высота Duonychus tsogtbaatari составляла примерно 3 метра, его вес был примерно 260 кг.
Duonychus tsogtbaatari жили в Азии и Северной Америке в Меловой период, от 145 до 66 миллионов лет назад.
В свое время в ЮНЕСКО назвала монгольскую пустыню Гоби «крупнейшим в мире резервуаром останков динозавров».
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