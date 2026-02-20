"Пекельна чапля". Науковці знайшли скам’янілі рештки нового виду динозавра

У центральній частині Сахари у Нігері міжнародна команда науковців виявила скам’янілі рештки нового виду спінозавра. Новий вид отримав назву Spinosaurus mirabilis. На спині динозавра були гребені серпоподібної форми, вкриті кератином. Ймовірно, вони мали яскраве забарвлення і виконували демонстративну функцію – здіймалися догори, мов лезо.

Науковці знайшли скам’янілі рештки нового виду динозавра у Сахарі

Цікаво, що раніше рештки спінозаврів знаходили переважно в прибережних відкладах, що породило гіпотезу про їхню повну адаптацію до життя у воді та полювання під водою.

Однак нова знахідка свідчить: ці хижаки мешкали й далеко вглиб суходолу — за 500–1000 км від найближчого морського узбережжя. Ймовірно, це були лісисті території, перетяті річками.

Аналіз інших викопних решток у регіоні показав, що близько 100 мільйонів років тому, в ранньому крейдовому періоді, спінозаври співіснували з довгошиїми динозаврами в річкових екосистемах.

Палеонтолог Пол Серено (Paul Sereno), один з авторів дослідження, опублікованого в Science, описав динозавра як своєрідну "пекельну чаплю". За його словами, він міг без проблем заходити у воду глибиною до двох метрів, однак більшу частину часу, ймовірно, полював на мілководді, вистежуючи велику річкову рибу.

Ще одна особливість Spinosaurus mirabilis — будова зубів. Вони були розташовані так, що зуби нижньої щелепи виступали вперед і заходили між зубами верхньої. Така "зчіпка" створювала ефективну пастку для слизької здобичі — передусім великої риби.

Це відкриття було настільки раптовим і вражаючим, що для нашої команди це стало емоційним моментом, — зізнався Серено.

За його словами, він назавжди запам’ятає мить у польовому таборі, коли дослідники вперше побачили 3D-модель черепа нового виду на екрані ноутбука — зібрану з цифрових моделей кісток, створених просто посеред Сахари завдяки сонячній енергії.