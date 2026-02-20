"Адская цапля". Ученые нашли окаменевшие останки нового вида динозавра

В центральной части Сахары в Нигере международная команда ученых обнаружила окаменевшие останки нового вида спинозавра. Новый вид получил название Spinosaurus mirabilis. На спине динозавра были гребни серповидной формы, покрытые кератином. Вероятно, они имели яркую окраску и выполняли демонстративную функцию – поднимались вверх, как лезвие.
Главные тезисы
- Окаменелости нового вида динозавра Spinosaurus mirabilis обнаружены в центральной части Сахары в Нигере, с гребнями на спине, выполнявшими демонстративную функцию.
- Новое исследование свидетельствует о сосуществовании Spinosaurus mirabilis с длинношыми динозаврами в речных экосистемах более 100 миллионов лет назад.
- Палеонтологи описывают Spinosaurus mirabilis как 'адскую цаплю' с особенной анатомией зубов, предназначенной для эффективной охоты на крупную рыбу в водоемах.
Интересно, что ранее остатки спинозавров находили преимущественно в прибрежных отложениях, что породило гипотезу об их полной адаптации к жизни в воде и охоте под водой.
Анализ других ископаемых останков в регионе показал, что около 100 миллионов лет назад, в раннем меловом периоде, спинозавры сосуществовали с длинношыми динозаврами в речных экосистемах.
Палеонтолог Пол Серено (Paul Sereno), один из авторов исследования, опубликованного в Science, описал динозавра как своеобразную "адскую цаплю". По его словам, он мог без проблем заходить в воду глубиной до двух метров, однако большую часть времени, вероятно, охотился на мелководье, выслеживая крупную речную рыбу.
Еще одна особенность Spinosaurus mirabilis — строение зубов. Они были расположены так, что зубы нижней челюсти выступали вперед и заходили между верхней зубами. Такая "сцепка" создавала эффективную ловушку для скользкой добычи — прежде всего крупной рыбы.
По его словам, он навсегда запомнит мгновение в полевом лагере, когда исследователи впервые увидели 3D-модель черепа нового вида на экране ноутбука — собранную из цифровых моделей костей, созданных прямо посреди Сахары благодаря солнечной энергии.
