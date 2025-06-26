Размером с лабрадора — ученые обнаружили новый вид динозавра

Ученые обнаружили новый вид динозавра, который был размером с собаку и жил на территории современных Соединенных Штатов около 150 миллионов лет назад.

Ученые исследовали новый вид динозавра размером с собаку

По размерам этот динозавр примерно соответствует лабрадору, говорится в исследовании, опубликованном в Open Science.

Останки этого вида обнаружили в Колорадо в 2021-2022 годах.

После длительных исследований ученые пришли к выводу, что скелет принадлежит отдельному виду динозавров Enigmacursor mollyborthwickae.

Ученые выяснили, что этот динозавр был примерно полметра высотой и имел примерно метр длины. Питался он растениями и ходил на длинных задних лапах. По мнению ученых, он умел достаточно быстро бегать и убегать от хищников.

Эти очень маленькие динозавры, питавшиеся растениями, находили крайне редко. На самом деле найти практически полный скелет, а не несколько фрагментов костей — это редкость. Поэтому эти динозавры достаточно малоизвестны, — объяснил один из авторов исследования Пол Баретт. Поделиться

Кроме того, добавил он, найти останки маленького динозавра гораздо сложнее — их кости чаще уничтожают падальщики и хищники.