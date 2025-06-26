Розміром з лабрадора — науковці виявили новий вид динозавра

Вчені виявили новий вид динозавра, який був розміром з собаку і жив на території сучасних Сполучених Штатів близько 150 мільйонів років тому.

Вчені дослідили новий вид динозавра розміром з собаку

За розмірами цей динозавр приблизно відповідає лабрадору, йдеться у дослідженні, опублікованому в Open Science.

Останки цього виду виявили у Колорадо в 2021-2022 роках.

Після тривалих досліджень науковці дійшли до висновку, що скелет належить окремому виду динозаврів Enigmacursor mollyborthwickae. Частина "enigma" у його назві пов'язана з таємницею походження, яку довго не могли розкрити вчені.

Наразі вчені з’ясували, що цей динозавр був приблизно пів метра заввишки та мав приблизно метр довжини. Харчувався він рослинами і ходив на довгих задніх лапах. На думку вчених, він вмів досить швидко бігати і втікати від хижаків.

Цих дуже маленьких динозаврів, що харчувалися рослинами, знаходили вкрай рідко. Насправді знайти практично повний скелет, а не кілька фрагментів кісток — це рідкість. Тому ці динозаври досить маловідомі, — пояснив один з авторів дослідження Пол Баретт. Поширити

Крім того, додав він, знайти рештки маленького динозавра набагато складніше — їхні кістки частіше нищать падальники та хижаки.