Розміром з лабрадора — науковці виявили новий вид динозавра
Категорія
Наука та медицина
Дата публікації

Розміром з лабрадора — науковці виявили новий вид динозавра

динозавр
Джерело:  CNN

Вчені виявили новий вид динозавра, який був розміром з собаку і жив на території сучасних Сполучених Штатів близько 150 мільйонів років тому.

Головні тези:

  • Досліджено новий вид динозавра Enigmacursor mollyborthwickae, розміром з лабрадора, який жив на території сучасних США 150 мільйонів років тому.
  • Унікальність цього динозавра полягає в тому, що він був дуже малим та відносно рідким представником виду.

Вчені дослідили новий вид динозавра розміром з собаку

За розмірами цей динозавр приблизно відповідає лабрадору, йдеться у дослідженні, опублікованому в Open Science.

Останки цього виду виявили у Колорадо в 2021-2022 роках.

Після тривалих досліджень науковці дійшли до висновку, що скелет належить окремому виду динозаврів Enigmacursor mollyborthwickae. Частина "enigma" у його назві пов'язана з таємницею походження, яку довго не могли розкрити вчені.

Наразі вчені з’ясували, що цей динозавр був приблизно пів метра заввишки та мав приблизно метр довжини. Харчувався він рослинами і ходив на довгих задніх лапах. На думку вчених, він вмів досить швидко бігати і втікати від хижаків.

Цих дуже маленьких динозаврів, що харчувалися рослинами, знаходили вкрай рідко. Насправді знайти практично повний скелет, а не кілька фрагментів кісток — це рідкість. Тому ці динозаври досить маловідомі, — пояснив один з авторів дослідження Пол Баретт.

Крім того, додав він, знайти рештки маленького динозавра набагато складніше — їхні кістки частіше нищать падальники та хижаки.

Незабаром скелет динозавра експонуватимуть на виставці у Музеї природничої історії в Лондоні.

Більше по темі

Категорія
Наука та медицина
Дата публікації
Додати до обраного
Як рештки динозаврів у Китаї збереглися протягом 120 млн років — відповідь науковців
Динозаври
Категорія
Наука та медицина
Дата публікації
Додати до обраного
У Британії досліджують "дорогу динозаврів" віком 166 млн років
Британія
Категорія
Наука та медицина
Дата публікації
Додати до обраного
Науковці відкрили унікальний вид динозаврів у Монголії
динозавр

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?