Розміром з лабрадора — науковці виявили новий вид динозавра

Вчені виявили новий вид динозавра, який був розміром з собаку і жив на території сучасних Сполучених Штатів близько 150 мільйонів років тому.
Головні тези:
- Досліджено новий вид динозавра Enigmacursor mollyborthwickae, розміром з лабрадора, який жив на території сучасних США 150 мільйонів років тому.
- Унікальність цього динозавра полягає в тому, що він був дуже малим та відносно рідким представником виду.
Вчені дослідили новий вид динозавра розміром з собаку
За розмірами цей динозавр приблизно відповідає лабрадору, йдеться у дослідженні, опублікованому в Open Science.
Останки цього виду виявили у Колорадо в 2021-2022 роках.
Після тривалих досліджень науковці дійшли до висновку, що скелет належить окремому виду динозаврів Enigmacursor mollyborthwickae. Частина "enigma" у його назві пов'язана з таємницею походження, яку довго не могли розкрити вчені.
Наразі вчені з’ясували, що цей динозавр був приблизно пів метра заввишки та мав приблизно метр довжини. Харчувався він рослинами і ходив на довгих задніх лапах. На думку вчених, він вмів досить швидко бігати і втікати від хижаків.
Крім того, додав він, знайти рештки маленького динозавра набагато складніше — їхні кістки частіше нищать падальники та хижаки.
Незабаром скелет динозавра експонуватимуть на виставці у Музеї природничої історії в Лондоні.
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