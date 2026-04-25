Археологи обнаружили в Сахаре останки уникального динозавра с гребнем-лезвием

Ученые нашли новый вид динозавров с огромным гребнем в виде лезвия, который жил гораздо дальше побережья, чем считалось ранее.

Уникальная находка в Сахаре: динозавр с гребнем-лезвием

Эта находка подвергает сомнению идею о том, что спинозавриды (Spinosaurus mirabilis) были полностью водными, пишет Daily Galaxy.

Отмечается, что группа ученых под руководством Пола Серено из Чикагского университета проявила окаменелость в Нигере в 2022 году и теперь, после детального изучения, она пришла к выводу, что благодаря поразительным особенностям и уникальным чертам Spinosaurus mirabilis были более наземными, чем считалось, охотясь во внутренних водоемах.

Все началось в 2019 году, когда ученые обнаружили в Сахаре части гребня и челюстных костей. Сначала они не понимали, что это, но вернувшись в 2022 году с большей командой, обнаружили еще больше окаменелостей и, наконец, выяснили, что обрели новый вид.

Открытие сделано в отдаленной части Нигера, вдали от древних береговых линий.

Эта находка была настолько неожиданной и удивительной, что для команды это стало настоящим эмоциональным событием. После того, как один из членов команды создал 3D модели костей, которые мы нашли, именно тогда мы осознали всю значимость открытия, — поделился воспоминаниями Серено.

Наиболее впечатляющая особенность Spinosaurus mirabilis — это его массивный изогнутый гребень, который, по мнению ученых, был покрыт кератином (как человеческие ногти) и, возможно, имел яркую окраску. Ученые предположили, что гребень использовался для привлечения партнеров или демонстрации себя соперникам.

Долгие годы палеонтологи считали, что спинозавриды были преимущественно водными, проводя большую часть времени за охотой на рыбу в воде. Однако Spinosaurus mirabilis опроверг эту теорию. Обнаруженный примерно в 500-1000 км от береговой линии, в лесистой местности, пересеченной реками, этот динозавр не соответствует профилю окаменелостей спинозавров, обычно находящихся вблизи древних берегов.

Уникальные зубы динозавра, плотно смыкавшиеся, чтобы удержать скользкую добычу, указывают на то, что он был высококвалифицированным охотником на мелководье, что еще раз подтверждает идею о том, что спинозавриды не были чисто водными животными.