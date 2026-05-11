Заполнена золотом. Археологи открыли уникальную гробницу в Панаме
Ученые натолкнулись на запечатанное захоронение, скрывавшее не только драгоценности, но и тайну народа без имени.

Главные тезисы

  • Археологи открыли уникальную гробницу в Панаме, заполненную золотыми артефактами, принадлежащую неизвестной цивилизации.
  • Золотые предметы в гробнице свидетельствуют о церемониальном подходе к захоронению и высоком статусе погребенного лица.

Археологи открыли в Панаме гробницу неизвестной цивилизации, полностью заполненную золотом

В Панаме археологи открыли уникальную золотую гробницу, принадлежавшую таинственному обществу, исчезнувшему более тысячи лет назад. Об этом сообщает Министерство культуры Панамы.

Как отмечается, в гробнице обнаружили человеческие останки, окруженные невероятным количеством золотых артефактов. Исследователи отмечают, что об этом обществе не осталось никаких письменных свидетельств, поэтому его историю приходится собирать буквально по кусочкам.

Объект был наполнен золотыми орнаментами, расположенными с удивительной точностью. Как считают эксперты, предметы не были разбросаны случайно — их разместили намеренно и почти церемониально.

Золотые пластины и пендаты (подвески или кулоны — ред.) окружали человеческие остатки.

Исследователи отмечают, что каждая деталь, от положения украшений у головы и груди до символики на металле, указывает на высокий статус погребенного лица и сложное ритуальное поведение.

По их мнению, люди, создавшие эту гробницу, принадлежали к культуре Гран Кокле. Они населяли территорию современной Панамы, однако не оставили после себя ни одного имени или зафиксированного слова. А золотые предметы не были валютой — "вероятно, их носили как украшения" и давали только тем, кто занимал высокие культурные должности.

Сейчас специалисты пытаются разгадать символику найденных предметов, некоторые из которых напоминают животных, а другие абстрактны.

