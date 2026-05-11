Заполнена золотом. Археологи открыли уникальную гробницу в Панаме

Ученые натолкнулись на запечатанное захоронение, скрывавшее не только драгоценности, но и тайну народа без имени.
Главные тезисы
- Археологи открыли уникальную гробницу в Панаме, заполненную золотыми артефактами, принадлежащую неизвестной цивилизации.
- Золотые предметы в гробнице свидетельствуют о церемониальном подходе к захоронению и высоком статусе погребенного лица.
Археологи открыли в Панаме гробницу неизвестной цивилизации, полностью заполненную золотом
В Панаме археологи открыли уникальную золотую гробницу, принадлежавшую таинственному обществу, исчезнувшему более тысячи лет назад. Об этом сообщает Министерство культуры Панамы.
Объект был наполнен золотыми орнаментами, расположенными с удивительной точностью. Как считают эксперты, предметы не были разбросаны случайно — их разместили намеренно и почти церемониально.
Золотые пластины и пендаты (подвески или кулоны — ред.) окружали человеческие остатки.
Исследователи отмечают, что каждая деталь, от положения украшений у головы и груди до символики на металле, указывает на высокий статус погребенного лица и сложное ритуальное поведение.
Сейчас специалисты пытаются разгадать символику найденных предметов, некоторые из которых напоминают животных, а другие абстрактны.
