Заполнена золотом. Археологи открыли уникальную гробницу в Панаме

Ученые натолкнулись на запечатанное захоронение, скрывавшее не только драгоценности, но и тайну народа без имени.

Археологи открыли в Панаме гробницу неизвестной цивилизации, полностью заполненную золотом

В Панаме археологи открыли уникальную золотую гробницу, принадлежавшую таинственному обществу, исчезнувшему более тысячи лет назад. Об этом сообщает Министерство культуры Панамы.

Как отмечается, в гробнице обнаружили человеческие останки, окруженные невероятным количеством золотых артефактов. Исследователи отмечают, что об этом обществе не осталось никаких письменных свидетельств, поэтому его историю приходится собирать буквально по кусочкам.

Золотые находки в гробнице

Объект был наполнен золотыми орнаментами, расположенными с удивительной точностью. Как считают эксперты, предметы не были разбросаны случайно — их разместили намеренно и почти церемониально.

Золотые пластины и пендаты (подвески или кулоны — ред.) окружали человеческие остатки.

Находки в гробнице

Исследователи отмечают, что каждая деталь, от положения украшений у головы и груди до символики на металле, указывает на высокий статус погребенного лица и сложное ритуальное поведение.

По их мнению, люди, создавшие эту гробницу, принадлежали к культуре Гран Кокле. Они населяли территорию современной Панамы, однако не оставили после себя ни одного имени или зафиксированного слова. А золотые предметы не были валютой — "вероятно, их носили как украшения" и давали только тем, кто занимал высокие культурные должности.

Сейчас специалисты пытаются разгадать символику найденных предметов, некоторые из которых напоминают животных, а другие абстрактны.