Заповнена золотом. Археологи відкрили унікальну гробницю у Панамі
Джерело:  УНІАН

Науковці натрапили на запечатане поховання, яке приховувало не лише дорогоцінності, а й таємницю народу без імені.

У Панамі археологи відкрили унікальну золоту гробницю, яка належала таємничому суспільству, що зникло понад тисячу років тому. Про це повідомляє Міністерство культури Панами.

Як зазначається, у гробниці знайшли людські рештки, оточені неймовірною кількістю золотих артефактів. Дослідники наголошують, що про це суспільство не залишилося жодних письмових свідчень, тому його історію доводиться збирати буквально по шматочках.

Золоті знахідки у гробниці

Об'єкт був наповнений золотими орнаментами, розташованими з дивовижною точністю. Як вважають експерти, предмети не були розкидані випадково — їх розмістили навмисно і майже церемоніально.

Золоті пластини та пендати (підвіски або кулони — ред.) оточували людські рештки.

Знахідки у гробниці

Дослідники відзначають, що кожна деталь, від положення прикрас біля голови та грудей до символіки на металі, вказує на високий статус похованої особи та складну ритуальну поведінку.

На їхню думку, люди, які створили цю гробницю, належали до культури Гран Кокле. Вони населяли територію сучасної Панами, проте не залишили по собі жодного імені чи зафіксованого слова. А золоті предмети не були валютою — "ймовірно, їх носили як прикраси" і давали лише тим, хто займав високі культурні посади.

Наразі фахівці намагаються розгадати символіку знайдених предметів, деякі з яких нагадують тварин, а інші є абстрактними.

