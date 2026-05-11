Заповнена золотом. Археологи відкрили унікальну гробницю у Панамі

Науковці натрапили на запечатане поховання, яке приховувало не лише дорогоцінності, а й таємницю народу без імені.
Головні тези:
- Археологи відкрили унікальну гробницю у Панамі, заповнену золотими артефактами, яка належала невідомій цивілізації.
- Розміщення золотих предметів в гробниці свідчить про церемоніальний підхід до поховання та високий статус похованої особи.
Археологи відкрили у Панамі гробницю невідомої цивілізації, вщент забиту золотом
У Панамі археологи відкрили унікальну золоту гробницю, яка належала таємничому суспільству, що зникло понад тисячу років тому. Про це повідомляє Міністерство культури Панами.
Об'єкт був наповнений золотими орнаментами, розташованими з дивовижною точністю. Як вважають експерти, предмети не були розкидані випадково — їх розмістили навмисно і майже церемоніально.
Золоті пластини та пендати (підвіски або кулони — ред.) оточували людські рештки.
Дослідники відзначають, що кожна деталь, від положення прикрас біля голови та грудей до символіки на металі, вказує на високий статус похованої особи та складну ритуальну поведінку.
Наразі фахівці намагаються розгадати символіку знайдених предметів, деякі з яких нагадують тварин, а інші є абстрактними.
