По результатам последних исследований ученых выяснилось, что существует необычный туннель, соединяющий нашу солнечную систему с другими звездами в космосе.
Главные тезисы
- Астрофизики обнаружили туннель, соединяющий Солнечную систему с далекими звездами в космосе.
- Межзвездный тоннель вызывает интерес ученых и может быть частью сложной сети каналов в космосе, формируемых действиями звезд и других космических объектов.
- Исследования Локального горячего пузыря показывают, что пространство вокруг Солнечной системы значительно сложнее, чем простой вакуум, открывая новые перспективы для изучения галактического пространства.
- Открытие туннеля связано с использованием рентгеновской обсерватории eRosita, которая позволила астрономам увидеть структуру окружающей плазмы и газа в космосе.
- Секреты происхождения Локального горячего пузыря и межзвездного тоннеля представляют ученым материал для дальнейших исследований и понимания формирования галактического пространства.
Что известно о загадочном тоннеле между Солнечной системой и далекими звездами в космосе
По результатам последних исследований и лет картографирования, был обнаружен канал горячей плазмы с низкой плотностью, простирающийся от Солнечной системы и до далеких созвездий.
Недавно астрофизики из Института Макса Планка подтвердили этот факт.
Уже давно ученые установили, что Солнечная система размещается в области пространства, получившей название Локального горячего пузыря.
Астрофизики предполагают, что эта область образовалась в результате мощных звездных взрывов сверхновых.
Для исследования механизма образования Локального горячего пузыря ученые использовали рентгеновскую обсерваторию eRosita, фиксируя мягкое рентгеновское излучение.
Астрономы разделили небо на тысячи контейнеров, улавливая сигналы теплого газа, пылевых полостей и межзвездных структур.
Это позволило отделить слабое свечение окружающей плазмы.
Как формируется пространство вокруг нашей Солнечной системы
В связи с этим каждый маршрут может быть межзвездным бездорожьем, проложенным динамическими процессами и под влиянием давних действий взорвавшихся звезд.
Взаимодействие пыли, плазмы, радиации и магнитных полей приводит к образованию среды, которая намного сложнее, чем простой вакуум.
По результатам недавних исследований астрофизики из Института Макса Планка убедились, что среднее тепловое давление в этом пузыре ниже, чем ожидалось, что говорит о том, что он может быть открыт в некоторых направлениях.
В то же время на протяжении последних миллионов лет наша Солнечная система дрейфовала в локальном горячем пузырьке. Приблизительно в то же время происходило загорание сверхновых звезд и это не случайно.
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