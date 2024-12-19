Астрофизики обнаружили туннель между Солнечной системой и другими звездами
Категория
Наука и медицина
Дата публикации

Астрофизики обнаружили туннель между Солнечной системой и другими звездами

Космос
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Источник:  earth.com

По результатам последних исследований ученых выяснилось, что существует необычный туннель, соединяющий нашу солнечную систему с другими звездами в космосе.

Главные тезисы

  • Астрофизики обнаружили туннель, соединяющий Солнечную систему с далекими звездами в космосе.
  • Межзвездный тоннель вызывает интерес ученых и может быть частью сложной сети каналов в космосе, формируемых действиями звезд и других космических объектов.
  • Исследования Локального горячего пузыря показывают, что пространство вокруг Солнечной системы значительно сложнее, чем простой вакуум, открывая новые перспективы для изучения галактического пространства.
  • Открытие туннеля связано с использованием рентгеновской обсерватории eRosita, которая позволила астрономам увидеть структуру окружающей плазмы и газа в космосе.
  • Секреты происхождения Локального горячего пузыря и межзвездного тоннеля представляют ученым материал для дальнейших исследований и понимания формирования галактического пространства.

Что известно о загадочном тоннеле между Солнечной системой и далекими звездами в космосе

По результатам последних исследований и лет картографирования, был обнаружен канал горячей плазмы с низкой плотностью, простирающийся от Солнечной системы и до далеких созвездий.

Недавно астрофизики из Института Макса Планка подтвердили этот факт.

Наряду с Солнечной системой обнаружили загадочный межзвездный тоннель
Галактика

Уже давно ученые установили, что Солнечная система размещается в области пространства, получившей название Локального горячего пузыря.

Астрофизики предполагают, что эта область образовалась в результате мощных звездных взрывов сверхновых.

Для исследования механизма образования Локального горячего пузыря ученые использовали рентгеновскую обсерваторию eRosita, фиксируя мягкое рентгеновское излучение.

Астрономы разделили небо на тысячи контейнеров, улавливая сигналы теплого газа, пылевых полостей и межзвездных структур.

Это позволило отделить слабое свечение окружающей плазмы.

Как формируется пространство вокруг нашей Солнечной системы

Особое внимание привлекает обнаружение канала, или "тоннеля", который, похоже, тянется к созвездию Центавра. Эта особенность, похоже, пробивается через горячее вещество, соединяя нашу окраину с далекими звездными системами. Еще один такой путь, похоже, ведет к окрестностям Большой Медведицы. Данные указывают на то, что это может быть только часть большей разветвленной сети каналов, пролегающих между звездообразующими регионами и карманами раскаленного газа, — говорится в материале.

В связи с этим каждый маршрут может быть межзвездным бездорожьем, проложенным динамическими процессами и под влиянием давних действий взорвавшихся звезд.

Взаимодействие пыли, плазмы, радиации и магнитных полей приводит к образованию среды, которая намного сложнее, чем простой вакуум.

По результатам недавних исследований астрофизики из Института Макса Планка убедились, что среднее тепловое давление в этом пузыре ниже, чем ожидалось, что говорит о том, что он может быть открыт в некоторых направлениях.

В то же время на протяжении последних миллионов лет наша Солнечная система дрейфовала в локальном горячем пузырьке. Приблизительно в то же время происходило загорание сверхновых звезд и это не случайно.

Эти давнишние взрывы, вероятно, сформировали условия, которые мы наблюдаем сегодня. Тот факт, что наше Солнце сейчас находится вблизи центра пузырька, просто случайность, но это открывает интересную перспективу. Это если мы опоздали на вечеринку, чтобы выявить затяжные последствия драматических событий, которые произошли задолго до того, как люди даже не существовали, — объясняют авторы материала.

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