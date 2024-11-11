Астрофизики отмечают, что Солнечная система располагается в небольшом "кармане" нашей галактики Млечный путь, который называется Местный пузырь.

Что известно об уникальности размещения Солнечной системы и загадочном межзвездном тонеле рядом

Отмечается, что этот так называемый пузырь представляет собой горячее пространство низкой плотности.

Астрофизики подчеркивают, что существование этого пузыря является своеобразной аномалией, так что они пытаются выяснить, почему вообще существует этот регион.

По результатам нового исследования, в рамках которого астрофизики нанесли на карту Местный пузырь, была обнаружена не только аномальная асимметрия в форме кармана и странные градиенты температуры, а также существование загадочного тоннеля, связанного с созвездием Центавра.

Межзвездный тонель

Полученные новые данные о форме и температуре Местного пузыря указывают ученым на то, что он образовался за счет взрывов сверхновых, способствовавших расширению и нагреванию необычной структуры.

Существование же тонеля указывает ученым, что этот пузырь может быть связан с другим пузырем, который также имеет низкую плотность.

Местный пузырь имеет диаметр не менее 1 тыс. световых лет и характеризуется температурой около миллиона Кельвинов, однако очень тонкое распределение атомов не дает такой высокой температуре нагревать пространство.

Однако пузырь излучает рентгеновские лучи, благодаря чему астрофизики и обнаружили его много лет назад.

Однако очень трудно описать форму той структуры, внутри которой находится Земля и Солнечная система.

Для реализации этой цели астрофизики использовали телескоп eROSITA из Института внеземной физики Макса Планка.

Команда исследователей под руководством Майкла Йенг изучила Местный пузырь гораздо лучше, чем это делалось раньше.

По предварительным исследованиям, она образовалась в результате взрывов сверхновых цепочек, около 14,4 млн лет назад.

В частности, Солнечная система размещается в центре Местного пузыря, однако это лишь стечение обстоятельств.

Ученым было очень трудно определить непосредственную форму этого пузырька.

Астрофизики отмечают, что по форме она напоминает классообразную косточку.

Что известно о вероятной структуре галактики "Млечный путь"

Телескоп eROSITA находится на борту космической обсерватории, расположенной примерно в 1,5 млн километров от Земли.

Он находится в стабильном гравитационном положении, создаваемом благодаря тяготению Земли и Солнца. Она первой позволяет этому телескопу наблюдать за космическим пространством в рентгеновском спектре вдали от гало нашей планеты.

Астрофизики разделили изучение космического пространства примерно на 2 тыс. участков и тщательно изучили рентгеновский свет в каждом, чтобы создать карту Местного пузыря.

По их данным, пузырь расширяется перпендикулярно галактической плоскости больше, чем в параллельном направлении.

За счет измеренного учеными асимметричного температурного градиента было подтверждено, что пузырь действительно сформировали взрывы сверхновых.

Эта карта также позволила уточнить размер пузырька и создать его трехмерную модель.

Эта визуализация напоминает биполярную туманность, однако более колючую и со значительно большим количеством неровностей.

Мы не знали о существовании межзвездного тоннеля до Центавра, прорезающего брешь в более холодной межзвездной среде. Эта область выделяется резким рельефом, отмечает астрофизик из Института внеземной физики Макса Планка Майкл Фрейберг. Поделиться

Ученые не могут понять, с чем соединяется этот тонель. Там, где он заканчивается, обнаружен ряд объектов, среди которых туманность Гамма, соседний пузырь и несколько молекулярных облаков.

Результаты наблюдений и расчетов могут указывать на то, что наша галактика Млечный путь может состоять из связанной между собой сети горячих пузырьков и межзвездных тоннелей.

Эта гипотеза впервые была выдвинута еще в 1974 году. Однако пока существовало немного подтверждений в ее пользу.