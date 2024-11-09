В октябре этого года в атмосферу Земли вошел небольшой астероид, обнаруженный учеными всего за несколько часов до этого.

Что известно о столкновении астероида с Землей в октябре

Отмечается, что диаметр астероида составлял всего от 1 до 2 метров, а само небесное тело получило название 2024 UQ. Он был обнаружен 22 октября с помощью системы телескопов ATLAS на Гавайях.

После этого астероид через 2 часа сгорел над Тихим океаном вблизи Калифорнии.

По словам ученых, небольшой промежуток времени между обнаружением астероида и моментом его вхождения в атмосферу Земли свидетельствует о том, что мониторинговые системы не зафиксировали данные о космическом теле, пока он не столкнулся с Землей.

ATLAS получила изображения, которые включали обнаружение небольшого объекта на курсе столкновения с высокой вероятностью. Однако из-за расположения объекта у края двух смежных полей его распознали как движущийся объект только через несколько часов, — отмечают представители Европейского космического агентства. Поделиться

Метеорологические спутники Национального управления океанических и атмосферных исследований США и проект NASA Catalina Sky Survey зафиксировали вспышки от сгорания астероида в атмосфере Земли.

Что известно об аналогичных столкновениях в этом году

Это позволило астрофизикам подтвердить столкновение объекта 2024 UQ с Землей и вычислить траекторию его движения.

По информации Европейского космического агентства, этот астероид стал третьим, столкнувшимся с Землей в этом году.

Первый подобный случай произошел в январе — тогда небесное тело 2024 BX1 диаметром около 1 метра безопасно сгорело над Берлином (Германия). 4 сентября астероид 2024 года RW1 взорвался над Филиппинами.

По словам ученых, недавний инцидент был безопасен для планеты, поскольку астероид имел небольшие размеры. Благодаря этому он полностью сгорел при вхождении в атмосферу Земли.