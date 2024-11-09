Земля пережила столкновение с астероидом. Что говорят астрофизики
Категория
Наука и медицина
Дата публикации

Земля пережила столкновение с астероидом. Что говорят астрофизики

Астероид
Читати українською
Источник:  Space.com

В октябре этого года в атмосферу Земли вошел небольшой астероид, обнаруженный учеными всего за несколько часов до этого.

Главные тезисы

  • Столкновение астероида 2024 года UQ с Землей в октябре привлекло внимание астрофизиков и научного сообщества.
  • Программы мониторинга, вроде ATLAS, помогают ученым выявлять космические тела и следить за их движением.
  • Несмотря на учащение столкновений, большинство астероидов небольшого размера и не представляют опасности для Земли.
  • Аналогичные случаи столкновений астероидов с Землей в этом году позволили астрофизикам дополнительно изучить их поведение.
  • Очень важно продолжать исследования и принимать меры предосторожности для обеспечения планетарной безопасности от потенциальных космических угроз.

Что известно о столкновении астероида с Землей в октябре

Отмечается, что диаметр астероида составлял всего от 1 до 2 метров, а само небесное тело получило название 2024 UQ. Он был обнаружен 22 октября с помощью системы телескопов ATLAS на Гавайях.

После этого астероид через 2 часа сгорел над Тихим океаном вблизи Калифорнии.

По словам ученых, небольшой промежуток времени между обнаружением астероида и моментом его вхождения в атмосферу Земли свидетельствует о том, что мониторинговые системы не зафиксировали данные о космическом теле, пока он не столкнулся с Землей.

ATLAS получила изображения, которые включали обнаружение небольшого объекта на курсе столкновения с высокой вероятностью. Однако из-за расположения объекта у края двух смежных полей его распознали как движущийся объект только через несколько часов, — отмечают представители Европейского космического агентства.

Метеорологические спутники Национального управления океанических и атмосферных исследований США и проект NASA Catalina Sky Survey зафиксировали вспышки от сгорания астероида в атмосфере Земли.

Что известно об аналогичных столкновениях в этом году

Это позволило астрофизикам подтвердить столкновение объекта 2024 UQ с Землей и вычислить траекторию его движения.

По информации Европейского космического агентства, этот астероид стал третьим, столкнувшимся с Землей в этом году.

Первый подобный случай произошел в январе — тогда небесное тело 2024 BX1 диаметром около 1 метра безопасно сгорело над Берлином (Германия). 4 сентября астероид 2024 года RW1 взорвался над Филиппинами.

По словам ученых, недавний инцидент был безопасен для планеты, поскольку астероид имел небольшие размеры. Благодаря этому он полностью сгорел при вхождении в атмосферу Земли.

Больше по теме

Категория
Наука и медицина
Дата публикации
Додати до обраного
Аналитики оценили сценарий столкновения Земли с опасным астероидом
Столкновение астероида с Землей
Категория
Наука и медицина
Дата публикации
Додати до обраного
Ученые разрабатывают новый метод уничтожения астероидов. Почему это важно
Столкновение астероида с Землей
Категория
Наука и медицина
Дата публикации
Додати до обраного
Астрофизики узнали о последствиях приближения к Земле гигантского астероида в 2029 году
астероид Апофис

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?