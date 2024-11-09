В октябре этого года в атмосферу Земли вошел небольшой астероид, обнаруженный учеными всего за несколько часов до этого.
Главные тезисы
- Столкновение астероида 2024 года UQ с Землей в октябре привлекло внимание астрофизиков и научного сообщества.
- Программы мониторинга, вроде ATLAS, помогают ученым выявлять космические тела и следить за их движением.
- Несмотря на учащение столкновений, большинство астероидов небольшого размера и не представляют опасности для Земли.
- Аналогичные случаи столкновений астероидов с Землей в этом году позволили астрофизикам дополнительно изучить их поведение.
- Очень важно продолжать исследования и принимать меры предосторожности для обеспечения планетарной безопасности от потенциальных космических угроз.
Что известно о столкновении астероида с Землей в октябре
Отмечается, что диаметр астероида составлял всего от 1 до 2 метров, а само небесное тело получило название 2024 UQ. Он был обнаружен 22 октября с помощью системы телескопов ATLAS на Гавайях.
После этого астероид через 2 часа сгорел над Тихим океаном вблизи Калифорнии.
По словам ученых, небольшой промежуток времени между обнаружением астероида и моментом его вхождения в атмосферу Земли свидетельствует о том, что мониторинговые системы не зафиксировали данные о космическом теле, пока он не столкнулся с Землей.
Метеорологические спутники Национального управления океанических и атмосферных исследований США и проект NASA Catalina Sky Survey зафиксировали вспышки от сгорания астероида в атмосфере Земли.
Что известно об аналогичных столкновениях в этом году
Это позволило астрофизикам подтвердить столкновение объекта 2024 UQ с Землей и вычислить траекторию его движения.
По информации Европейского космического агентства, этот астероид стал третьим, столкнувшимся с Землей в этом году.
Первый подобный случай произошел в январе — тогда небесное тело 2024 BX1 диаметром около 1 метра безопасно сгорело над Берлином (Германия). 4 сентября астероид 2024 года RW1 взорвался над Филиппинами.
CAQTDL2 shot by Karen Bea at Sta. Ana, Cagayan Philippines#CAQTDL2 #Meteoroid #Asteroid pic.twitter.com/UjB9BcXCLn— iamtony (@iamtony_B) September 4, 2024
По словам ученых, недавний инцидент был безопасен для планеты, поскольку астероид имел небольшие размеры. Благодаря этому он полностью сгорел при вхождении в атмосферу Земли.
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